Atletiko i Napoli otpočeli pregovore oko Vanje: Zamišljena trampa golmana, problematična cena
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 17:37
Muso bi trebalo da krene put Napulja, a Milinković Savić ka Madridu, ali…
Daleko od toga da je Jan Oblak (33) zašao u pozne godine, on uopšte nije sporan. Još kako je znao da čupa Atletiko. Istina, poslednje sezone, možda, nešto manje, ali je jedna od centralnih figura u svlačionici u kojoj gazduju Dijego Simeone i Koke. Biće pogotovo posle odlaska Antoana Grizmana.
Ali, procena je, očigledno, da i slovenačkom čuvaru mreže treba ozbiljnija podrška među stativama, neko pored koga ne bi mogao da se uljuljka i ko bi mogao da mu bude prava konkurencija, jer to Huan Muso (32), ako ćemo realno, baš i nije. Znao je tu i tamo dobro da brani, ali bi na Metropolitanu rado videli nekoga drugoga – konkretno Vanju Milinkovića Savića (29).
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I ne samo da im je primamljiva opcija, nego mu već opipavaju puls, kao i Napoliju.
Došlo je do konkretizacije, nije reč samo o interesovanju. Atletiko Madrid i Napoli otpočeli su pregovore oko transfera srpskog golmana u glavni grad Španije, a u celoj priči nije samo on. Italijanski i španski klub bliski su opciji da izvrše trampu…
Postoji zamisao da Vanja Milinković Savić krene ka Madridu, a Huan Muso da ode put Napulja, ali je problematična cena. Poprilična je razlika u vrednosti dvojice golmana. Srbin je procenjen na 20.000.000 evra, dok je Argentinac na svega 3.000.000. Ipak, razlika nije nepremostiva. Da jeste, ne bi bilo aktivnih pregovora. Prva runda već je obavljena.
Napoli od golmana ima Aleksa Mereta, pored Vanje Milinkovića Savića, a tu je i Nikita Kontini na koga se ne računa ozbiljno. Huan Muso je trenutno jedina konkurencija Janu Oblaku u Atletiko Madridu. U protekloj sezoni Argentinac je na osam utakmica u Primeri, šest u Kupu Kralja i četiri u Ligi šampiona, a u svim takmičenjima je 26 puta vadio loptu iz mreže.
Vanja Milinković Savić je na jugu Italije znatno više prilika dobijao minule sezone. Imao je prednost u odnosu na Aleksa Mereta i u svim takmičenjima je sakupio 38 nastupa. Ipak, posle samo jedne godine u Napulju, mogao bi da se oproba u još jednoj „ligi petice“, ujedno i zemlji u kojoj je rođen.