Atletiko i Napoli otpočeli pregovore oko Vanje: Zamišljena trampa golmana, problematična cena

Daleko od toga da je Jan Oblak (33) zašao u pozne godine, on uopšte nije sporan. Još kako je znao da čupa Atletiko. Istina, poslednje sezone, možda, nešto manje, ali je jedna od centralnih figura u svlačionici u kojoj gazduju Dijego Simeone i Koke. Biće pogotovo posle odlaska Antoana Grizmana.

Ali, procena je, očigledno, da i slovenačkom čuvaru mreže treba ozbiljnija podrška među stativama, neko pored koga ne bi mogao da se uljuljka i ko bi mogao da mu bude prava konkurencija, jer to Huan Muso (32), ako ćemo realno, baš i nije. Znao je tu i tamo dobro da brani, ali bi na Metropolitanu rado videli nekoga drugoga – konkretno Vanju Milinkovića Savića (29).