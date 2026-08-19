Ko osvaja Evroligu? Kvote u Mozzart Betu kažu: PAO i Oli u egalu, Zvezda ispred Partizana

Kada je reč o glavnim favoritima prema proceni naše kladionice na prve dve pozicije našli su se grčki večiti rivali. Kvote na Panatianikos i Olimpijakos su najmanje (4,00), što je i očekivano ako se uzme u obzir kakva je snaga Zelenih i crveno-belih iz Pireja. Mišljenje mnogih je da najveća snaga Panatinkosa leži u povratku Željka Obradovića, a na sve ti sedmostruki prvak Evrope je napravio po imenima, verovatno, najjači roster u čitavoj Evroligi, jer su se četi iz OAKA arene pridružili Geršon Jabusele, Silvan Fransisko, Isak Bonga... Deluje kao da bi legendarni srpski stručnjak zaista mogao da osvoji 10. titulu šampiona Evrope i sudbonosno vrati PAO na vrh.

Olimpijakos nije mnogo menjao, a i zašto bi kada je zvanično najbolji tim na kontinentu? Ostvarena su dva velika potpisa u vidu Kodija Milera Mekintajera i Žana Montera, što je osnažilo već postojeći roster, pa je potpuno razumljivo smatrati grčke velikane za glavne favorite.

Crvena zvezda osvaja Evroligu (30,0)

Treće mesto dele Real Madrid i Fenerbahče. Na obe ekipe je kvota 8,00, ali treba razmislite na ove dve opklade. Real prolazi kroz tranziciji. Najveća snaga je doskorašnji trener Valensije Pedro Martinez, koji je zvanično najbolji trener na kontinentu. Međutim, jasno je da će iskusnom stručnjaku biti potrebno određeno vreme da implemetira specifični stil igre. Ipak, Kraljevski klub je uvek jedan od favorita, pa tako i ovaj put, samo što je potrebno najpre videti kako će to da izgleda na parketu.

Što se tiče Fenerbahčea, tim sa Bosfora je svakako jedan od pobednika letnje pijace. Stigla su neka izuzetna pojačanja poput Brekstona Kija, Šejna Larkina, Trenta Foresta, Ševona Šildsa... Fener zaista deluje impozantno na papiru, na stranu to što je ostao bez Tarika Biberovića. Deluje da bi Jasikevičijusov tim vrlo lako ponovo mogao da se nađe na krovu Evrope.

Partizan Mozzart Bet osvaja Evroligu (35,0)

Kada je reč o srpskim predstavnicima, Crvena zvezda deli deveto mesto sa Anadolu Efesom. Kvota na crveno-bele je 30,0, a kada se pogleda da je Zvezda sačuvala kostur tima iz prošle sezone, angažovala adekvatna pojačanja (Kris Džons, Nik Vajler Beb, Patrik Boldvin...), onda možda i vredi razmisliti o ovome. Svakako, ne treba zanemariti činjenicu da je potrebno sačekati i sa prilagođavanjem novog trenera Ibona Navara, koji je vrhunski stručnjak, ali mu je ovo debi van Španije, što uvek može biti osetljivo.

Što se tiče Partizan Mzzart Beta, može se reći da crno-beli još uvek nisu kompletirali ekipu. Još uvek se neke pozicije traže, o samom rosteru može se diskutovati i zaista je u ovom momentu vrlo teško precizno reći gde je Parni valjak. Kada je reč o brojkama Partizan se nalazi u grupi timova za čije osvajanje stoji kvota 35,0, a oni se kotiraju od 11. do 14. pozicije.

Ovo su predikcije. Naravno, uvek neko može da bude hit i iznenadi, kao lane Valensija ili Pariz pre dve sezone. Dešavaju se i podbačaji, najbolji igrači i najviše novca ne garantuje uspeh, a ono što je zagarantovano jeste da nas čeka izuzetna sezona, puna uzbuđenja, pa nek pobedi najbolji, koji nekima od naših igrača i te kako može da donese sreću i novac.

KOMPLETNA PONUDA

Panatinaikos (4,00)

Olimpijakos (4,00)

Real Madrid (8,00)

Fenerbahče (8,00)

Hapoel Tel Aviv (12,0)

Barsleona (15,0)

Dubai (15,0)

Žalgiris (20,0)

Asvel (25,0)

Efes (30,0)

Crvena zvezda (30,0)

Valensija (35,0)

Milano (35,0)

Partizan Mozzart Bet (35,0)

Makabi Tel Aviv (35,0)

Bešiktaš (40,0)

Baskonija (80,0)

Virtus Bolonja (100)

Bajern (100)

Pariz (100)

***KVOTE SU PODLOŽNE PROMENAMA***