ZVANIČNO: Sitijeva druga najskuplja prodaja u istoriji, Rejndersu preko 100.000.000 evra

Došao, probao i posle godinu dana - otišao! Tidžani Rejnderse je posle 14 meseci zvanično okončao boravak u Mančester Sitiju i odlazi kao druga najskuplja prodaja u klupskoj istoriji.

Siti ga je pre nešto više od godinu dana doveo iz Milana za gotovo 55.000.000 evra, a iako mu je sezona bila skromna sa sedam pogodaka i osam asistencija u svim takmičenjima, uspeo je da ga proda za više novca. U redu, prodat je arapskom klubu Al Kadisija za 61.000.000 evra, ali svakako ispred Rejndersa će u knjigama ostati ubeleženo samo ime Hulijana Alvareza. Argentinski napadač je pre dva leta prodat madridskom Atletiku za 75.000.000 evra.