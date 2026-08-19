ZVANIČNO: Sitijeva druga najskuplja prodaja u istoriji, Rejndersu preko 100.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 17:13
Holanđanin već završio boravak na Etihadu
Došao, probao i posle godinu dana - otišao! Tidžani Rejnderse je posle 14 meseci zvanično okončao boravak u Mančester Sitiju i odlazi kao druga najskuplja prodaja u klupskoj istoriji.
Siti ga je pre nešto više od godinu dana doveo iz Milana za gotovo 55.000.000 evra, a iako mu je sezona bila skromna sa sedam pogodaka i osam asistencija u svim takmičenjima, uspeo je da ga proda za više novca. U redu, prodat je arapskom klubu Al Kadisija za 61.000.000 evra, ali svakako ispred Rejndersa će u knjigama ostati ubeleženo samo ime Hulijana Alvareza. Argentinski napadač je pre dva leta prodat madridskom Atletiku za 75.000.000 evra.
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Nedelja, 15.00: (1,50) Mančester Siti (4,90) Bornmut (6,00)
Holandski vezista će debelo naplatiti selidbu na Arabijsko poluostrvo. Kako navode dobro obavešteni izvori, potpis je na četiri godine, uz još jednu opcionu i dojučerašnjem fudbaleru Sitija na račun će za kompletan period boravka leći preko 100.000.000 evra! Odnosno, više od 20.000.000 evra godišnje. Da padneš na teme...
On je ranije stigao u Damam i prošao lekarske preglede, posle čega je parafirao višegodišnji ugovor. Interesantno, klub ga je u video objavio predstavio kao holandskog umetnika, mada daleko je Rejnders od nekih asova koji su ranije branili boje Lala.
Na novoj adresi čekaće ga dosta poznatih imena iz sveta fudbala. To su golman Koen Kastels, zatim Naćo Fernandez koji je kapiten, te Gaston Alvarez, Julijan Vajgl, Naitan Nandez, Otavio, Mateo Retegi, Hulijan Kinjones, dok ekipu vodi Brendan Rodžers.
Što se Sitija tiče, zarada od prodaje igrača ovog leta stigla je do gotovo 200.000.000 evra. Nedavno je prodat kapiten Španije Rodri Barseloni za 60.000.000 evra, jedan više je doneo Rejnders, zatim je golman Džejms Traford otišao u Lids za 46.700.000 evra, dok je Inter otkupio Manuela Akanđija za 15.000.000 evra, a Fenerbahče Natana Akea za 8.000.000 evra. Ranije su Bernardo Silva i Džon Stons otišli kao slobodni igrači, prvi u Real Madrid, drugi u Inter.