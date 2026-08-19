Albert Rijera: Zvižduke pretvaram u motivaciju, ne verujem u sreću

Vladan Milojević je rutinski odradio Florijanu, Dejan Stanković je petardirao Evropu iz Gibraltara, Miloš Milojević je na klupu seo tokom emotivne oluje (slične današnjoj) i izgubio od Monaka, Barak Bahar je zavarao javnost i pomislio da je Fjorentina zvanični meč (kasnije remizirao sa Jang Bojsom). Tako su prethodni treneri Crvene zvezde, zaslužni za evropske uspehe, startovali u evropskim utakmicama i upisivali se u sveske statističara. Ovo sa Albertom Rijerom je nešto malo drugačije. Možda će španski stručnjak imati određeni grejs period, jer je podno severne tribine odradio tek tri treninga, ali njegov početak u sudaru sa Viktorijom Plzenj mogao bi samo da nagovesti kakav će mu biti kraj u Ljutice Bogdana.

Navijači očekuju revoluciju, drugačiju taktičku postavku, više krvi i strasti u igri Crvene zvezde. Ali, da ima dva čarobna štapića, ne bi u tome uspeo čovek sa Majorke. Težek trenutak, tim u crnini, ali postoji blagi optimizam i u izlaganju Alberta Rijere da će već sutra uveče atmosfera oko najvećeg srpskog stadiona biti bolja. Značajno bolja. Bez obzira što je i Viktorija, kao uspešni eksponat češkog fudbala godinama unazad, u timskim problemima. Ne kao Crvena zvezda, ali ipak u problemima. Pre nego što je počeo zvanično obraćanje uoči meča plej-ofa za Ligu Evrope, Albert Rijera je uradio nešto slično Veljku Painoviću i pozdravio se sa brojnim predstavnicima medija.

„Volim da se rukujem sa ljudima koje ću često da gledam. Odmah da vam kažem, ako budemo igralo loše – vi me kritikujte. Moj posao je da prihvatim sve, ali nadam se da ćete raditi posao i pozitivno pisati. Moj posao je da poboljšam igrače i da ostvarimo što više pobeda. Svi igrači počinju od nule, to mogu odmah da vam kažem. Moram da vidim šta mogu da doprinesu u igri na moj način. Svi će dobiti priliku. Neko sutra, neko u nedelju. Priča se o transferima, ali ja sam sve zaustavio. Svi će dobiti šansu, mada je teško usrećiti 27 igrača. Svi treniraju, obustavljene su priče o transferima. Samo sam to hteo da vam kažem. Imali smo tri treninga, video sam novu energiju, osveženje. Jako sam zadovoljan kako su igrači prihvatili ideje. Želja mi je da igramo fantastičan fudbal, ali ne samo u napadu, nego i u odbrani“, poručio je na početku Albert Pijera.