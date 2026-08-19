Albert Rijera: Zvižduke pretvaram u motivaciju, ne verujem u sreću
Vreme čitanja: 4min | sre. 19.08.26. | 17:52
„Videćete tim sa više strasti, verujem da će lopta biti više kod nas“, kaže trener Crvene zvezde
Vladan Milojević je rutinski odradio Florijanu, Dejan Stanković je petardirao Evropu iz Gibraltara, Miloš Milojević je na klupu seo tokom emotivne oluje (slične današnjoj) i izgubio od Monaka, Barak Bahar je zavarao javnost i pomislio da je Fjorentina zvanični meč (kasnije remizirao sa Jang Bojsom). Tako su prethodni treneri Crvene zvezde, zaslužni za evropske uspehe, startovali u evropskim utakmicama i upisivali se u sveske statističara. Ovo sa Albertom Rijerom je nešto malo drugačije. Možda će španski stručnjak imati određeni grejs period, jer je podno severne tribine odradio tek tri treninga, ali njegov početak u sudaru sa Viktorijom Plzenj mogao bi samo da nagovesti kakav će mu biti kraj u Ljutice Bogdana.
Navijači očekuju revoluciju, drugačiju taktičku postavku, više krvi i strasti u igri Crvene zvezde. Ali, da ima dva čarobna štapića, ne bi u tome uspeo čovek sa Majorke. Težek trenutak, tim u crnini, ali postoji blagi optimizam i u izlaganju Alberta Rijere da će već sutra uveče atmosfera oko najvećeg srpskog stadiona biti bolja. Značajno bolja. Bez obzira što je i Viktorija, kao uspešni eksponat češkog fudbala godinama unazad, u timskim problemima. Ne kao Crvena zvezda, ali ipak u problemima. Pre nego što je počeo zvanično obraćanje uoči meča plej-ofa za Ligu Evrope, Albert Rijera je uradio nešto slično Veljku Painoviću i pozdravio se sa brojnim predstavnicima medija.
„Volim da se rukujem sa ljudima koje ću često da gledam. Odmah da vam kažem, ako budemo igralo loše – vi me kritikujte. Moj posao je da prihvatim sve, ali nadam se da ćete raditi posao i pozitivno pisati. Moj posao je da poboljšam igrače i da ostvarimo što više pobeda. Svi igrači počinju od nule, to mogu odmah da vam kažem. Moram da vidim šta mogu da doprinesu u igri na moj način. Svi će dobiti priliku. Neko sutra, neko u nedelju. Priča se o transferima, ali ja sam sve zaustavio. Svi će dobiti šansu, mada je teško usrećiti 27 igrača. Svi treniraju, obustavljene su priče o transferima. Samo sam to hteo da vam kažem. Imali smo tri treninga, video sam novu energiju, osveženje. Jako sam zadovoljan kako su igrači prihvatili ideje. Želja mi je da igramo fantastičan fudbal, ali ne samo u napadu, nego i u odbrani“, poručio je na početku Albert Pijera.
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Španac je imao zanimljiv odgovor na konstataciju da će mu biti potrebna sreća.
„Ne verujem u sreću. Nemojte to da mi želite. Morate da igrate dobro, ja se nadam da ćemo igrati dobro. Sreća kasnije možda dođe. Nemoguće je da za tri dana uradimo sve, rekao sam igračima da slobodno mogu da naprave grešku. To je u redu. Možemo da propustimo šansu za gol, da damo pogrešan pas. Jedan od mojih zadataka je da im vratim samopouzdanje. Svakog dana smo imali sastanke, i video-analize. Rekao sam im šta očekujem individualno od njih, šta očekujem od njih kao grupe. Videćete gladnu ekipu koja želi da uzme loptu čim je izgubi. Želim da lopta bude stalno kod nas, to je cilj ove predivne igre. Biće grešaka sutra, ali verujem i mnogo dobrih stvari“ .
Zna Rijera u kakvom je stanju Crvena zvezda i da će navijači biti nestrpljivi posle teškog meča sa Hapoel Ber Ševom.
„Uvek govorimo o pritisku, ja to zovem sladak pritisak. Pritisak je kada radite 20 sati dnevno i nemate dovoljno hrane. To igrači moraju da osete. Ako navijači nešto viču na stadionu, ja to pretvaram u motivaciju. Sećate se Kovida, koliko je to bilo ružno. Uvek je bolje kada igrate pred navijačima. Ovo je divna profesija, najdivnija na svetu. Ljudi plaćaju da idu u teretanu, a igračima je to sve omogućeno. Ovo je istorijski klub, znam od malih nogu kakvi su navijači Crvene zvezde. Kao Španac tačno znam kakvi su to navijači. Moramo sutra da budemo porodica, i ja bih ih zamolio da budu samo strpljivi“.
Govorio je Rijera o Viktoriji, ali je to iskoristio da pohvali stručni štab Crvene zvezde.
„Imamo sjajnog analitičara, imamo sve detalje. Čovek sam detalja. Danas, pre treninga, reći ću igračima šta moraju da rade sa loptom i bez nje. Ne smemo da im dozvolimo prilike za kontru. Važno je kakvi ćemo biti u reakciji bez lopte“.
Nije govorio o imenima i startnoj postavi, ali je rekao da nema dileme.
„Znam kako će da izgleda prva postava. Ali, ako vam budem rekao to će saznati i protivnik. Želim da budemo kompatniji nego ranije, mada ja nisam čovek koji voli da priča o prošlosti. Ne pričam o problemima, nego o rešenjima. Mogu da obećam navijačima da će videti strast u našoj igri, posebno u trenucima kada nemamo loptu. Rešio sam dileme oko postave, ali nisam hteo igrače da opterećujem time do poslednjeg treninga. Danas ćemo to uraditi, ostali će biti tu da uskoće“.
Javnost najviše zanima ko će biti na poziciji levog beka.
„Biće levi bek, nećemo izaći sa deset igrača na teren“.
I još malo o tome šta javnost može da očekuje.
„Neću da kažem da ćemo igrati bolje, ali hoćemo drugačije. Rekao sam direktoru u razgovoru da ne mogu da mu obećam trofeje, ali da će svi biti zadovoljni stilom i načinom na koji igramo. Osetio sam da oni stoje iza mene. Vrlo sam transparentan i otvoren. Siguran sam da ćemo svi uživati zajedno“, podvukao je Albert Rijera.