Nazire se trejd Votsona, Nagetsi pikirali njegovu zamenu
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 17:58
Dosta toga zavisi od pregovora krinog igrača i Klivlenda
Predugo traje saga oko Pejtona Votsona i njegovog statusa u Denver Nagetsima. Ograničen je slobodni agent i ako pogledamo širu sliku ne pita se ni za šta, ali svakako da franšizi iz Kolorada ne treba igrač koji ne želi da bude tu.
Zato se aktivno traži neki tim koji je voljan da uradi "sign and trade", odnosno da potpiše sa Votsonom veliki i dugoročan ugovor, a da istovremeno pošalje nekog košarkaša/e u Denver.
Izabrane vesti
I kako prenosi Evan Sajderi, taj tim bi mogao da bude Klivlend. Odnosno, Nagetsima se jako dopada igrač Kavsa Džejlon Tajson.
Čelnici šampiona iz 2023. godine vide Tajsona kao igrača koji ima potencijal da postane novi Votson. Draftovan je 2024. godine, a prethodne sezone prosečno je postizao 13,2 poena uz 5,1 skok, 2,2 asistencije po meču. Iz igre je bio na dobrih 49,3%, dok je za tri šutirao fenomenalno - 44,6%.
Sajderi je ranije preneo informaciju da su Votson i Klivlend već duže vreme u pregovorima. Kavsi su nedavno trejdovali Denisa Šrudera i tako dobili još 7.000.000 dolara u seleri kepu, a očekuje se da trejduju i Maksa Štrusa u narednom periodu.
Nisu baš radi da trejduju Tajsona, ali možda će morati. Pisalo se da je Denver ponudio oko 70.000.000 dolara Votsonu, tako da je ponuda Klivlenda minimum ista, a verovatno i veća.
Bilo bi dobro za Nagetse, svakako i Kavalirse, da se sve reši pre starta regularnog dela sezone kako bi timovi sa kompletnim rosterima počeli takmičarsku godinu u kojoj imaju velike ambicije.