Nazire se trejd Votsona, Nagetsi pikirali njegovu zamenu

I kako prenosi Evan Sajderi , taj tim bi mogao da bude Klivlend. Odnosno, Nagetsima se jako dopada igrač Kavsa Džejlon Tajson .

Čelnici šampiona iz 2023. godine vide Tajsona kao igrača koji ima potencijal da postane novi Votson. Draftovan je 2024. godine, a prethodne sezone prosečno je postizao 13,2 poena uz 5,1 skok, 2,2 asistencije po meču. Iz igre je bio na dobrih 49,3%, dok je za tri šutirao fenomenalno - 44,6%.

Sajderi je ranije preneo informaciju da su Votson i Klivlend već duže vreme u pregovorima. Kavsi su nedavno trejdovali Denisa Šrudera i tako dobili još 7.000.000 dolara u seleri kepu, a očekuje se da trejduju i Maksa Štrusa u narednom periodu.

Nisu baš radi da trejduju Tajsona, ali možda će morati. Pisalo se da je Denver ponudio oko 70.000.000 dolara Votsonu, tako da je ponuda Klivlenda minimum ista, a verovatno i veća.

Bilo bi dobro za Nagetse, svakako i Kavalirse, da se sve reši pre starta regularnog dela sezone kako bi timovi sa kompletnim rosterima počeli takmičarsku godinu u kojoj imaju velike ambicije.