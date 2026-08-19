Udariće kapiten na kapitena: Vembi zvanično novi vođa Trikolora
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 17:12
Od prošlog prozora je takođe Jokić kapiten Srbije
Sve je spremno za spektakl u Beogradskoj areni. Reprezentacija Srbije predvođena najboljim košarkašem planete Nikolom Jokićem dočekaće Francusku u prvom pripremnom meču za prvi prozor druge faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.
Dan pred utakmicu Trikolori su na svojim društvenim mrežama objavili informaciju da će kapiten Francuza na ovom okupljanju reprezentaciji (a verovatno i na svim sledećim na koje dođe) kapiten biti Viktor Vembanjama, zvanično najbolji defanzivac NBA lige.
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Ako kažemo da je Jokić najbolji košarkaš na svetu, Vembi je drugi ili treći, sve zavisi koliko cenite Šeja Gildžesa Aleksandera. Svakako, u Areni će ljudi imati priliku da gledaju direktan duel dva superstara, a od danas i dva kapitena.
Jokić je od prošlog prozora kapiten Orlova i ta uloga mu i te kako prija. Navikao je u Denveru da bude vokalni lider i sada je to i u reprezentaciji. Takođe je tada za deset dana dao četiri izjave za srpske novinare što nije uradio maltene četiri godine tako da je očigledno ozbiljno shvatio ulogu kapitena.
Što se tiče Vembanjame, on traku preuzima od Rudija Gobera, a pre njega kapiten je nekoliko godina bio Nikolas Batum. Već je nekoliko puta Vembi isticao koliko mu je važno da igra za svoju zemlju i da bude tu kada god može, pa je taj stav selektor Frederik Fotu nagradio kapitenskom trakom.
Takođe je rekao i sledeće:
"Viktor je bez dileme lider ove generacije. Njegovo prisustvo je velika stvar, ne samo na terenu nego i van njega".
Francuzi će odigrati dve utakice sa našom selekcijom, prvu sutra od 20.00, drugu u nedelju u Orleanu od 18.00, a onda ih čekaju dueli sa Slovenijom u Parizu 27. avgusta i Švedskom u Stokholmu tri dana kasnije.
Kada govorimo o Srbiji, tim Dušana Alimpijevića nakon dve provere sa Trikolorima dočekuje Island 28. avgusta u Beogradskoj areni, dok će 31. odmeriti snage sa Italijom u Pezaru.