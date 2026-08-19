Udariće kapiten na kapitena: Vembi zvanično novi vođa Trikolora

Ako kažemo da je Jokić najbolji košarkaš na svetu, Vembi je drugi ili treći, sve zavisi koliko cenite Šeja Gildžesa Aleksandera. Svakako, u Areni će ljudi imati priliku da gledaju direktan duel dva superstara, a od danas i dva kapitena.

Jokić je od prošlog prozora kapiten Orlova i ta uloga mu i te kako prija. Navikao je u Denveru da bude vokalni lider i sada je to i u reprezentaciji. Takođe je tada za deset dana dao četiri izjave za srpske novinare što nije uradio maltene četiri godine tako da je očigledno ozbiljno shvatio ulogu kapitena.

Što se tiče Vembanjame, on traku preuzima od Rudija Gobera, a pre njega kapiten je nekoliko godina bio Nikolas Batum. Već je nekoliko puta Vembi isticao koliko mu je važno da igra za svoju zemlju i da bude tu kada god može, pa je taj stav selektor Frederik Fotu nagradio kapitenskom trakom.