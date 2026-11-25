Štaviše, nastavljaju se i defanzivni problemi. Gol je primljen na deset uzastopnih utakmica, a na čak sedam mreža Građana se prva zatresla.

Ono na šta ostrvski mediji posebno obraćaju pažnju nije samo nekoliko loših rezultata, već kriza igre. Očekivalo se da će Mareska nastaviti da neguje stil koji je dugo krasio ekipu pod vođstvom njegovog prethodnika Pepa Gvardiole , i početak saradnje sa Italijanom zaista je bio iznenađujuće dobar, uz osam uzastopnih pobeda, međutim doskora besprekorno podmazan mehanizam sada deluje prilično tromo i bezidejno.

"U defanzivnoj fazi danas nismo dozvolili mnogo prilika. Problem je što su protivnici trenutno izuzetno efikasni. Gotovo svaka šansa koju im dopustimo završi se golom. Trenutno je situacija takva kakva jeste. U prvih deset utakmica uvek smo prvi postizali gol, sada je potpuno suprotno. Moramo da pronađemo način da to promenimo" .

Kao i u subotnjem remiju sa Fulamom (1:1), sinoć su se mogli čuti uzdasi nezadovoljstva na Etihadu... "Uvek idemo na pobedu i sva tri boda, ali kada ne možemo da pobedimo, važno je da ne izgubimo. Prihvatamo ovaj bod. Posle pet odigranih utakmica imamo 10 bodova u Ligi šampiona, što je, sve u svemu, dobar učinak", pokušao je Mareska da smiri strasti po poslednjem zvižduku.

Mareskin tim imao je loptu u posedu 62,7 odsto vremena i zabeležio 665 dodavanja, uglavnom bezopasnih po protivnički gol. Čak 303 dodavanja ostvarena su u poslednjoj trećini terena - Napoli na istom delu igrališta imao svega 77 - ali ni to nije odnelo prevagu.

"Zaista je bilo iznenađujuće videti Mančester Siti tako bezidejan i predvidljiv u prvom poluvremenu“, izjavio je za BBC Radio bivši škotski reprezentativac i prvotimac Čelsija osamdesetih godina Pet Nevin.

"Kada igrate protiv ekipe koja ne žuri, imate dovoljno vremena da se dobro postavite u odbrani. Tada je sto puta lakše braniti se. Samo sedite i gledate kako Siti dodaje, dodaje i dodaje... Sve ide toliko sporo da biste, dok ih gledate, mogli čak i cigaru da zapalite“.

Prvi napadač Erling Haland i ove sezone igra u sjajnoj formi. Postigao je 20 golova za klub i reprezentaciju, pa ipak, na poslednja dva susreta ni on nije uspeo da se upiše u strelce. Štaviše, Norvežanin je tokom većeg dela meča protiv Napolija bio gotovo neprimetan. O tome svedoči svega 14 kontakata sa loptom, najmanje od svih fudbalera koji su počeli meč?!

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Zbog toga se nameće pitanje da li norveški golgeter dobija dovoljno kvalitetnih lopti kako bi mogao da nastavi golgeterski niz.

"Mislim da imam i više nego dovoljno prilika za gol“, rekao je Haland za TNT Sports. "Pred kraj smo pokušali da pojačamo pritisak i dođemo do pogotka. Nismo uspeli. Nismo bili dovoljno dobri, a protivniku smo dozvolili da prelako dolazi do prilika. Fudbal je istovremeno i lak i težak. Kada pobeđujete sve je jednostavno i znate šta treba da radite. Kada ne pobeđujete, počinjete sve da preispitujete. Idealno bi bilo da ne razmišljate previše, no to nije nimalo lako“.

Sitiju ne ide naruku što u nedelju ide na noge šampionu Arsenalu...

"Gostovanje kod šampiona najteža je utakmica u sezoni. Potrebna nam je vrhunska partija svakog pojedinca“, zaključio je Haland.

LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO

Utorak

Galatasaraj – Aston Vila 1:0 (0:0)

/Gul 78/

Bode Glimt – LASK 1:0 (0:0)

/Bogarde 90+2ag/

Arsenal - Borusija Dortmun 1:1 (1:0)

/Đekereš 10 - Bajer 55/

Komo - AEK 1:0 (0:0)

/Milja 57/

Fajenord - Porto 0:1 (0:1)

/Frohold 3/

Mančester Siti - Napoli 2:2 (0:0)

/Buadi 67, Šerki 86 - Hojlund 55, Lang 76/

RB Lajpcig - Lans 3:1 (2:0)

/Raum 6, Nusa 9, 90+4 - Udol 58/

Real Madrid - PSV 5:1 (0:1)

/Valverde 50, Belingem 60, Embape 64, 84, Vinisijus 87 - Perišić 32p/

Slovan Bratislava - Betis 0:2 (0:1)

/Ernandez 43, 57/

Sreda

18.45: (3,00) Slavija Prag (3,90) Viljareal (2,15)

18.45: (19,0) Sabah (10,5) Barselona (1,10) MOZZART RELAX

21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)

21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60) MOZZART RELAX

21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)

21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80) MOZZART RELAX

21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)

21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,45) Sporting (3,70) Mančester Junajted (2,60)

*** kvote su podložne promenama