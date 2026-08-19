Čekajući Rijerine velike odluke: Krunić uigravan kao štoper, Gudelj desni bek
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 08:37
Moguće je da vidimo velike promene u postavi Crvene zvezde za duel protiv Viktorije Plzenj
Da Crvena zvezda ubedljivim rezultatom savlada jedan od najboljih čeških timova Viktoriju Plzen, teško da će to biti samo do Alberta Rijere. I da izgubi, uz partiju nalik onoj protiv Ber Ševe, opet će to biti malo do španskog stručnjaka. Ima Albert Rijera malo vremena da implementira svoje ideje u ranjenu postavu srpskog šampiona, mada će navijači Crvene zvezde sa velikim očekivanjima sutra veče krenuti put Topčiderskog brda. Pre svega želeće da vide novu energiju, više krvi i strasti u igri Crvene zvezde.
Odradio je do sada Albert Rijera samo tri treninga podno severne tribine Marakane, uz predznanje koje je imao o igračima Crvene zvezde, malo da bi krenuo sa radikalnim rezovima. Ali ako je suditi po poslednjem treningu (utorak veče) možemo da očekujemo neke krupne odluke. Ne mora to ništa da znači, ali tokom vežbi presinga i čuvanja lopte, primera radi, Rade Krunić je uigravan kao štoper. I to u tandemu sa Tebom Učenom. Znao je bivši reprezentativac Bosne i Heregovine da popuni rupu u poslednjoj liniji, tokom drugog mandata Vladana Milojevića, ali to je bilo iznuđeno rešenje. On je „tata“ ovog tima u veznom redu. Međutim, u prethodnim klubovima Albert Rijera se oslanjao na centralne defanzivce koji znaju da igraju fudbal, sposobne da prvim pasom između linija razbiju protivnički presing... Možda to negde nagoveštava veliku ulogu Miloša Veljkovića, ali biće zanimljivo videti hoće li bivši strateg Ajntrahta ostati dosledan ideji sa Krunićem kao centralnim defanzivcem.
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Imalo je mnogo toga zanimljivog da se vidi na pomoćnom terenu Marakane u utorak veče. U jednoj varijanti je kao desni bek uigravan mladi Stefan Gudelj. Đak omladinske škole je kao kadet igrao zadnjeg veznog, ali je brzo prekomandovan u centralni deo odbrane. Tu dolazimo do Rijerinih postulata kojih se držao u prethodnim klubovima. On voli da mu inicijalni desni bek bude i treći štoper i tako popunjava rupu izazvanu pomeranjima na suprotnom boku. Čitali ste već da Rijera voli da ima levog beka koji može da se uvlači u sredinu i i na taj način pravi višak. To bi trebalo da bude Korejac Seol.
Uigravamo je Timija Maks Elšnika u sredini Rijera, koristio i tokom vežni Abu Fanija, iako reprezentativac Izreala neće igrati zbog crvenog kartona.
Kako će izgledati ofanzivni deo Zvezdinog tima protiv Viktorije Plzenj teško je pretpostaviti. Toko vežbanja presinga na poslednju liniju zajedno su delovali Osman Bukari, Mohamed Čam, Aleksandar Katai i Bruno Duarte. Ali su i ih menjali Kostov, Arnautović, Ivanić i Loizau. Mnogo dilema, ali čekaju se prve velike odluke Alberta Rijere.