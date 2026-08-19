Čekajući Rijerine velike odluke: Krunić uigravan kao štoper, Gudelj desni bek

Da Crvena zvezda ubedljivim rezultatom savlada jedan od najboljih čeških timova Viktoriju Plzen, teško da će to biti samo do Alberta Rijere. I da izgubi, uz partiju nalik onoj protiv Ber Ševe, opet će to biti malo do španskog stručnjaka. Ima Albert Rijera malo vremena da implementira svoje ideje u ranjenu postavu srpskog šampiona, mada će navijači Crvene zvezde sa velikim očekivanjima sutra veče krenuti put Topčiderskog brda. Pre svega želeće da vide novu energiju, više krvi i strasti u igri Crvene zvezde.

Odradio je do sada Albert Rijera samo tri treninga podno severne tribine Marakane, uz predznanje koje je imao o igračima Crvene zvezde, malo da bi krenuo sa radikalnim rezovima. Ali ako je suditi po poslednjem treningu (utorak veče) možemo da očekujemo neke krupne odluke. Ne mora to ništa da znači, ali tokom vežbi presinga i čuvanja lopte, primera radi, Rade Krunić je uigravan kao štoper. I to u tandemu sa Tebom Učenom. Znao je bivši reprezentativac Bosne i Heregovine da popuni rupu u poslednjoj liniji, tokom drugog mandata Vladana Milojevića, ali to je bilo iznuđeno rešenje. On je „tata“ ovog tima u veznom redu. Međutim, u prethodnim klubovima Albert Rijera se oslanjao na centralne defanzivce koji znaju da igraju fudbal, sposobne da prvim pasom između linija razbiju protivnički presing... Možda to negde nagoveštava veliku ulogu Miloša Veljkovića, ali biće zanimljivo videti hoće li bivši strateg Ajntrahta ostati dosledan ideji sa Krunićem kao centralnim defanzivcem.