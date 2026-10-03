Arenas udario na Jokića i Evropu: Razbili smo vas; Naš otpad najbolji u Evroligi

Dalo se naslutiti da će mnogo prašine da se podigne nakon nedavne izjave Nikole Jokića. Centar Denver Nagetsa istakao je da pojedini igrači u NBA ligi biraju utakmice i igraju za ličnu statistiku.

Naravno, nije ovo prošlo nezapaženo, a prvi se nakočoperio Giblert Arenas. Nekadašnji član Vašington Vizardsa, sada podkast analitičar, pozna je po tome što ni tokom igrače karijere nije bio blagonaklon prema strancima u NBA lige, dok je u ovom slučaju prilično oštro i vulgarno odgovorio Jokiću, aludirajući na meč na Olimpijskim igrama između SAD i Srbije, koji su Jenkiji dobili, uz prilično upitan sudijski kriterijum

"Kada je spomenuo reprezentaciju, tamo nikog nije briga za statistiku, niti je ekipa SAD-a marila za to. Tako smo razbili i vas i Francuze, nije nas bilo briga za brojeve, uzeli smo zlato. Ako o tome pričaš", rekao je nekadašnji košarkaš u emisiji čiji je ko.