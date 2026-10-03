Arenas udario na Jokića i Evropu: Razbili smo vas; Naš otpad najbolji u Evroligi
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 13:10
Prilično kontroverzne izjave nekadašnjeg člana Vašingtona
Dalo se naslutiti da će mnogo prašine da se podigne nakon nedavne izjave Nikole Jokića. Centar Denver Nagetsa istakao je da pojedini igrači u NBA ligi biraju utakmice i igraju za ličnu statistiku.
Naravno, nije ovo prošlo nezapaženo, a prvi se nakočoperio Giblert Arenas. Nekadašnji član Vašington Vizardsa, sada podkast analitičar, pozna je po tome što ni tokom igrače karijere nije bio blagonaklon prema strancima u NBA lige, dok je u ovom slučaju prilično oštro i vulgarno odgovorio Jokiću, aludirajući na meč na Olimpijskim igrama između SAD i Srbije, koji su Jenkiji dobili, uz prilično upitan sudijski kriterijum
"Kada je spomenuo reprezentaciju, tamo nikog nije briga za statistiku, niti je ekipa SAD-a marila za to. Tako smo razbili i vas i Francuze, nije nas bilo briga za brojeve, uzeli smo zlato. Ako o tome pričaš", rekao je nekadašnji košarkaš u emisiji čiji je ko.
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Međutim, nije se tu zaustavio Arenas, već je nastavio u prilično oštrom stilu.
"Ovo gde se mi nalazimo je standard za košarku jer smo od toga napravili glavnu stvar. Sve dok zlatna medalja u kontinuitetu ne bude odlazila u neku drugu zemlji, govorim o načinu na koji to radimo, ne želim više ništa da slušam. Ne postoji nikakvu opravdanje".
Amerikanac je potom dao prilično nespretnu izjavu u kojoj indirektno vređa svoje zemljake, mada teško da je on toga uopšte svestan.
"Ako pričamo o Evroligi, nemamo nikakvu potrebu da igramo tamo. Naš otpad, igrači koji ne mogu da izbore mesto u našim ekipama, odu tamo i budu najbolji igrači Evrolige. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama", naveo je nekadašnji član Vašingtona.
Šta je tačno uznemirilo Arenasa? Jokić je rekao ono što svako od Amerikanaca zna, a to su sledeće reči.
"Definitivno. Stvar u Evropi i stvar sa reprezentacijom jeste to što je najvažnije pobediti utakmicu. Znam da zvuči glupo, ali u ovoj ligi možeš da vidiš da određeni igrači, određeni ljudi moraju da dobiju svoje šuteve, moraju da dođu do svojih poena, do statistike, čega god. Ali mislim da je u reprezentaciji i u Evropi najvažnije pobediti utakmicu. Voleo bih da svaki igrač u NBA ligi provede šest meseci igrajući u Evropi, samo da vidi pod kolikim se pritiskom tamo igra. U sredu igraš protiv Olimpijakosa u Grčkoj, a onda kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana”, priča najbolji igrač sveta i dodaje:
”Ako izgubiš tri utakmice zaredom, tamo je to velika stvar. Ljudi to shvataju ozbiljno i ulažu mnogo ponosa u sve to. Zato bih zaista voleo da NBA liga šest meseci igra kao što se igra u Evropi. Nadam se da on može da utiče na momke i makar da im ispriča neke priče. Jer zapravo ima veoma dobru priču, tako da sam ga malo pratio”, rekao je Jokić.