Oglasila se Zvezda: Trojac na raspolaganju Navaru; Motli povredio prednju ložu

Međutim, imao i dobrih vesti za navijače crveno-belih.

"Nikola Đurišić, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin počeli su u subotu sa timskim treninzima pet na pet i na raspolaganju su treneru Navaru za sve dalje akcije".

Zvezda je ove nedelje igrala duplo kolo Evrolige u kojem je najpre izgubila od Hapoela, da bi potom savladala Anadolu Efes. Crveno-beli su ovako probili led u elitnom takmičenju i definitivno da će stvari u nastavku ići mnogo lakše, pogotovo kada se vrati pomenuti trojac u roster.