Oglasila se Zvezda: Trojac na raspolaganju Navaru; Motli povredio prednju ložu
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Vreme čitanja: 1min | sub. 03.10.26. | 13:55
"Ovakva povreda zahteva mirovanje i dalje lečenje, a lekarski tim kluba već sprovodi neophodne korake i mere u rehabilitaciji i oporavku našeg centra"
Uoči utakmice između FMP-a i Crvene zvezde (nedelja, 18.00), crveno-beli su izdali kratko saopštenje.
Prva stavka obraćanja Crvene zvezde odnosi se na zdravstveno stanje Džonatana Motlija.
"Nakon urađene dijagnostike, medicinski tim KK Crvena zvezda utvrdio je da je naš centar Džonatan Motli povredio mišić prednje lože tokom utakmice sa Anadolu Efesom. Ovakva povreda zahteva mirovanje i dalje lečenje, a lekarski tim kluba već sprovodi neophodne korake i mere u rehabilitaciji i oporavku našeg centra", stoji u saopštenju.
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Međutim, imao i dobrih vesti za navijače crveno-belih.
"Nikola Đurišić, Dejan Davidovac i Patrik Boldvin počeli su u subotu sa timskim treninzima pet na pet i na raspolaganju su treneru Navaru za sve dalje akcije".
Zvezda je ove nedelje igrala duplo kolo Evrolige u kojem je najpre izgubila od Hapoela, da bi potom savladala Anadolu Efes. Crveno-beli su ovako probili led u elitnom takmičenju i definitivno da će stvari u nastavku ići mnogo lakše, pogotovo kada se vrati pomenuti trojac u roster.