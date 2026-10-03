PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Rijeka suza

Vreme čitanja: 1min | sub. 03.10.26. | 11:48
Pročitajte nekoliko predloga za 3. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Islanđani vode na tabeli sa pobedom i remijem, a Bugari su poslednji i početkom nedelje ostali su bez selektora pošto je Aleksandar Dimitrov podneo ostavku. Stoga nam se čini da je pravi trenutak da domaći zabeleže prvu pobedu u međusobnim okršajima, kombinujte keca sa 0-3.
Mozzart kombinazzije
Sa samo jednim neuspehom u dosadašnjem delu prvenstva Grimzbi se nalazi u vrhu tabele, međutim, zabeležio je četiri remija što je glavni razlog da budete oprezni. Protivnik ima pet bodova manje, ali je bez poraza u minula tri kola (pobeda i dva nerešena ishoda). Preskočite.
Konačan ishod
I jedni i drugi imaju po pobedu nad Češkom i poraz od Španije, sa kojom su odigrali obostrano efikasne utakmice. Tip GG3+ došao je i na njihovom duelu u 1. kolu SP, kada je Engleska slavila sa 4:2. Slično očekujemo i sada u Rijeci, a kvote se malo razlikuju. Mozzart RELAX pomaže da dođu obe opcije.
Konačan ishod
Češka je najslabija u grupi i jedan od najslabijih protivnika Španije ove godine. Kada se doda činjenica da Crvena furija nikada nije izgubila od ovog rivala jasno je da efikasan kec nema alternativu, ali je kvota mala. Dupla pobeda je realna i isplativija, a ovo je još jedan par iz Mozzart RELAX ponude.
Dupla pobeda
Švajcarska je jedna od najbolje plasiranih evropskih selekcija, odlično se pokazala na SP i bez obzira na kadrovske nevolje bila je ubedljiva u prva dva kola, te je kec (poduprt Mozzart RELAX-om) jedini ishod o kojem vredi misliti. Slovenci uglavnom ne primaju golove tako lako, stoga pokušajte i 1&2-3.
Konačan ishod
Na njihovim međusobnim duelima obično ne pada puno pogodaka, a iako je od poslednjeg prošlo 13 godina verujemo da ni ovaj neće biti efikasan jer možda domaća mreža često biva napunjena, međutim, protivnik je retko kada surov kada se radi o tome. No, vi tipujte na dvojku.
Konačan ishod
Ovo je još jedan meč iz Mozzart RELAX ponude i još jedan od kojeg ne očekujemo efikasnost, mada su se Finci raspucali protiv San Marina, ali nema puno onih koji se ne raspucaju protiv njega. Domaći teren daje prednost ekipi Jakoba Frisa, a i kombinacija 1&0-3 nam je primamljiva pošto je kvota na nju sjajna.
Konačan ishod
Estonci su osvojili po bod u okršajima sa Islandom i Bugarskom, a kako im je gol-razlika 1:1, dok je na oba susreta gostiju došlo 2-3 očekujemo da i ovaj ogled bude tvrđi. Što se konačnog ishoda tiče, Luksemburg, koji mnogo bolje stoji na rang listi FIFA mogao bi do pobede.
Konačan ishod