Ribarski debituje u zemlji ribara, malo vremena za prave promene

On će debitovati ove večeri i pokušati da nastavi dobru tradiciju reprezentacije u mečevima sa Islanđanima. Do sada su se sastajali pet puta, Bugarska je slavila četiri puta dok je jednom bilo nerešeno.

Želja Ribarskog bila je da odmah pojača ofanzivu, pa je u reprezentaciju pozvao napadača CSKA 1948, Atanasa Ilijeva koji će početi večerašnji meč. Zbog povreda neće moći da računa na Ivajla Čočeva iz Ludogoreca i kapitena CSKA Teodora Ivanova.

"Nema veće motivacije od te da budete deo nacionalnog tima. Daću bukvalno sve. Uvek sam sto odsto motivisan. Najveći izazov bio je +doći' do igrača za tako kratko vreme. Videćete momke koji će se truditi da vrate svoju zemlju na mesto koje zaslužuje. Ja kao igrač nisam imao takve mečeve, ali sam siguran da će momci biti na visini zadatka. Vidim da žele da se dokažu i predstave sebe Evropi na najbolji način", kaže Ribarski.

18.00: (1,38) Island (4,40) Bugarska (7,75)

Svestan je da će morati u kratkom periodu da stabilizuje kurs.

"U fudbalu jedva da imate prijatno okruženje, posebno na ovakvom nivou. Dve utakmice su odigrane, tu više ne možemo ništa. Siguran sam da ćemo iz momaka izvući ono najbolje. Ne znam da li postoji nedostatak sreće. U fudbalu se uvek kaže da je ključno poverenje igrača. Moramo da se upoznamo vrlo brzo, a mi iz stručnog tima smo tu da pomognemo. Šansa u fudbalu je na strani onih koji je traže", jasan je novi selektor Bugarske.

Svestan je Ribarski da je Island ozbiljan protivnik i da je neporažen u prva dva kola, pa je ujedno i lider grupe.

"Imaju igrače koji su dugo zajedno, neverovatno su napredovali, u poslednjih deset godina igrali su na dva velika takmičenja, Euro 2016 i Mundijalu 2018 u Rusiji. Igraju direktan fudbal, dobri su u napadu. Nismo imali mnogo vremena za analizu, ali sam uveren da će to biti dobar meč", ubeđen je Ribarski.

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Island je posle remija kod kuće sa Estonijom (1:1), pobedio u gostima Luksemburg (3:0). Selektor Islanda Arnar Gunlaugson je prilično oprezan.

"Ovo će biti težak meč protiv ranjene životinje. Verujte da ranjene životinje mogu da budu opasne. Bugarska nije uspela da uradi mnogo na startu takmičenja. Ne očekujem velike promene u njihovom timu. Novi selektor će imati dve utakmice u ovom prozoru, tako da neće mnogo menjati. Moramo da čitamo njihovu igru u ranoj fazi, ali verovatno će krenuti sa onim na šta su navikli", smatra Gunlaugson.

On upozorava i da niko u timu Islanda ne sme da potceni protivnika.

"Moramo da poštujemo svaku reprezentaciju. ovo je težak posao. Bugari su možda bili u padu poslednjih godina, ali imaju mnogo dobrih igrača koji su u stanju da nam naude. Važan je naš mentalitet, da ne budemo suviše samouvereni i da ne potcenimo bugarski tim", zaključio je selektor Islanda.

Island u ovom prozoru Lige nacija 6. oktobra gostuje Estoniji, dok će Bugarska istog dana biti gost Luksemburga.

LIGA NACIJA, C DIVIZIJA - 3. KOLO

Subota

GRUPA 1

15.00: (2,40) Finska (3,00) Albanija (3,00)

18.00: (1,10) Belorusija (9,00) San Marino (16,0)