BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ŠVAJCARSKA – SLOVENIJA (tip 1, kvota 1,30) – početak 20.45

Obe selekcije nisu primile gol posle dva kola Lige nacija. Švajcarska ima maksimalan učinak u B diviziji. Veliki problem za goste je neigranje napadača Verbiča i Šprora, a Šeška nije bilo ni na dve prethodne utakmice. OVDE pročitajte opširniju najavu meča koji se igra u Lucernu.

ŠPANIJA – ČEŠKA (tip 1, kvota 1,07) – početak 20.45

Španci gaze i u Ligi nacija, dobili su Engleze u Londonu i Hrvate na svom terenu. Česi su bez boda, pa im se crno piše u Ovijedu. Lamin Jamal i drugovi su dali sedam golova u prethodne dve utakmice. OVDE pročitajte opširniju najavu meča.

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TRURO SITI – KIRENČESTER (tip 1, kvota 1,20) – početak 18.00

Truro je u seriji od dve pobede u Engleskoj, dok su i gosti pred duel četvrtfinala FA kupa bez poraza tri meča. Truro je u seriji od dva trijumfa nad Kirenčesterom.

ISLAND – BUGARSKA (tip 1, kvota 1,45) – početak 18.00

Za Bugarsku takmičenje u Ligi nacija nije krenulo dobro, ali meč C divizije na Islandu je prilika da se preokrene tok. FS Bugarske je brzo reagovao, smenio je Aleksandra Dimitrova i na njegovo mesto doveo 41-godišnjeg Atanasa Ribarskog. OVDE pročitajte opširniju najavu meča.

DORKING – ČETAM (tip 1, kvota 1,42) – početak 16.00

U četvrtfinalu kvalifikacija za plasman u FA kup sastaju se engleski niželigaši Dorking i Četam. Domaćin je postigao devet golova na poslednje dve utakmice, dok je Četam krajem prošlog meseca poražen od Berhemsteda (1:3).

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