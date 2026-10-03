Déjà-vu: Novi slučaj "Endrik”
Vreme čitanja: 3min | sub. 03.10.26. | 13:16
Pred Brazilcem isti izbor kao prošle sezone u ovo doba godine: sedenje na klupi, dobijanje šanse na kašičicu na Bernabeu ili nova pozajmica. Roma zove drugi put
Brazilski vunderkind Endrik blistao je u Palmeirasu. Real ga je kao maloletnika kaparisao od Verdaa, platio za njega čak 74.500.000 evra. Mnogo se očekivalo od novog napadača na Santijago Bernabeu, ali...
Nije bio po volji Ćabija Alonsa, a izgleda ni kod Žozea Murinja za njega nema mesta u taboru Madriđana. Jasno je da prednost imaju Kilijan Embape i zemljak Vinisijus Žunior, a tu je i skupo plaćeni reprezentativac Obale Slonovače Jan Diomande...
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Déjà-vu – “Slučaj Endrik” i ove jeseni, bukvalno preslikana situacija kao godinu dana ranije. I tada za Endrika nije bilo mesta u Realu. Prošle sezone je spas stigao iz Liona. Otišao je Brazilac u Ligu 1, odigrao odlično i dobio povratnu kartu za Bernabeu.
Endrikove brojke iz Liona su bile sjajne: na 21 utakmici za nekadašnjeg francuskog šampiona u Ligi 1 postigao je osam golova, uz pet asistencija. Driblinzima je postao pravi hit u zemlji Galskih petlova, pokazao raskošni talenat zbog koga ga je najveći klub na svetu i kupio dok je bio maloletan. Te igre su mu donele i poziv za Mundijal „preko bare”. Ipak, ove sezone samo četiri minuta u Primeri protiv Elčea. Otvorena je nova Pandorina kutija.
Žarko je prošle sezone želeo mesto na Mundijalu, zato je otišao u Lion. Letos je bio na pragu Rome i nove pozajmice. Zov Večnog grada je bio jak, ali je u poslednjem trenutku Žoze Murinjo stopirao transfer. Endrik je želeo da se bori za mesto u timu i ubedi Portugalca da može da bude perjanica Kraljevića.
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Džoker trenera Reala ove sezone je Španac Karlos Espi, koji se golovima u finišima protiv Espanjola na premijeri i Elčea nametnuo pre Endrika, doneo pobede u sudijskoj nadoknadi i „kupio” mesto u rotaciji kod harizmatičnog stručnjaka. Imao je Brazilac problem sa povredom zadnje lože u pripremnom periodu, preskočio prve utakmice u sezoni, a kada je bio zdrav, morao je da čeka u redu.
Embape je kod Murinja nezamenjiv, igrao je skoro svaki minut. I čekanje Brazilca na šansu, koju i dalje ne dobija, liči na prošlu godinu kada je morao privremeno da napusti prvaka Španije.
Karlo Ančeloti je dao Endriku lepu šansu u ovoj reprezentativnoj pauzi, odigrao je 110 minuta u dvomeču u Australiji. Mladi napadač je ostavio dobar utisak na južnoameričkom kontinentu. U prvom meču je postigao gol koji je nažalost po njega poništen, dok je u drugom upisao asistenciju.
La Gazzetta dello Sport piše da Roma priprema novu ofanzivu na napadača Reala za predstojeći prelazni rok. Endrik i dalje želi da se dokaže u Realu, ali vreme leti, a šansu ne dobija. I slučaj Nika Pasa, koga je Real mogao da otkupi prošlog leta, a koji je eksplodirao u Komu i doprineo ulasku kluba iz Lombardije u Ligu šampiona, govori da su minuti u nogama najvažniji.
Endrik je na raskrsnici: grejanje klupe u Realu, dobijanje šanse na kašičicu ili odlazak u Večni grad gde bi sigurno bio zvezda u taboru Vučice koja je ove sezone sa Đan Pjerom Gasperinijem na kormilu istakla šampionske ambicije.