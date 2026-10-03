Déjà-vu: Novi slučaj "Endrik”

Nije bio po volji Ćabija Alonsa , a izgleda ni kod Žozea Murinja za njega nema mesta u taboru Madriđana. Jasno je da prednost imaju Kilijan Embape i zemljak Vinisijus Žunior , a tu je i skupo plaćeni reprezentativac Obale Slonovače Jan Diomande ...

Brazilski vunderkind Endrik blistao je u Palmeirasu. Real ga je kao maloletnika kaparisao od Verdaa, platio za njega čak 74.500.000 evra. Mnogo se očekivalo od novog napadača na Santijago Bernabeu, ali...

Déjà-vu – “Slučaj Endrik” i ove jeseni, bukvalno preslikana situacija kao godinu dana ranije. I tada za Endrika nije bilo mesta u Realu. Prošle sezone je spas stigao iz Liona. Otišao je Brazilac u Ligu 1, odigrao odlično i dobio povratnu kartu za Bernabeu. Endrikove brojke iz Liona su bile sjajne: na 21 utakmici za nekadašnjeg francuskog šampiona u Ligi 1 postigao je osam golova, uz pet asistencija. Driblinzima je postao pravi hit u zemlji Galskih petlova, pokazao raskošni talenat zbog koga ga je najveći klub na svetu i kupio dok je bio maloletan. Te igre su mu donele i poziv za Mundijal „preko bare”. Ipak, ove sezone samo četiri minuta u Primeri protiv Elčea. Otvorena je nova Pandorina kutija.

Žarko je prošle sezone želeo mesto na Mundijalu, zato je otišao u Lion. Letos je bio na pragu Rome i nove pozajmice. Zov Večnog grada je bio jak, ali je u poslednjem trenutku Žoze Murinjo stopirao transfer. Endrik je želeo da se bori za mesto u timu i ubedi Portugalca da može da bude perjanica Kraljevića. REAL MADRID OSVAJA LIGU ŠAMPIONA - KVOTA U MOZZARTU JE 7,00. Džoker trenera Reala ove sezone je Španac Karlos Espi, koji se golovima u finišima protiv Espanjola na premijeri i Elčea nametnuo pre Endrika, doneo pobede u sudijskoj nadoknadi i „kupio” mesto u rotaciji kod harizmatičnog stručnjaka. Imao je Brazilac problem sa povredom zadnje lože u pripremnom periodu, preskočio prve utakmice u sezoni, a kada je bio zdrav, morao je da čeka u redu. Embape je kod Murinja nezamenjiv, igrao je skoro svaki minut. I čekanje Brazilca na šansu, koju i dalje ne dobija, liči na prošlu godinu kada je morao privremeno da napusti prvaka Španije.