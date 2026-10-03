Rajaković testira Kavaja pred početak sezone
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 13:01
Srpski stručnjak odigrao je zanimljiv jedan na jedan sa NBA zvezdom, a Toronto već večeras otvara predsezonu protiv Majamija
Toronto Reptorsi večeras otvaraju predsezonu protiv Majami Hita, a sve su manje šanse da ćemo već u prvom pripremnom meču na terenu videti Kavaja Lenarda. Ipak, njegov nastup još nije definitivno otpisan, pošto je Darko Rajaković ostavio otvorenu mogućnost da najveće pojačanje ipak dobije prve minute.
A možda je poslednju proveru obavio upravo srpski stručnjak.
Izabrane vesti
Posle završnog treninga Reptorsa, Rajaković i Lenard ostali su na parketu i odigrali zanimljiv duel jedan na jedan. Kavaj je, očekivano, izašao kao pobednik, a trener Toronta potom je kroz šalu njegov nastup protiv Majamija povezao upravo sa tim okršajem.
"Sa Kavajem sve procenjujemo iz dana u dan, ali pošto me je danas pobedio jedan na jedan, možda će igrati protiv Hita“.
Srpski stručnjak potom se našalio i na račun njihove trenutne fizičke spreme.
"Obojica smo još u procesu vraćanja u formu, ali je on ipak u boljoj kondiciji od mene"
Ipak, Toronto neće žuriti sa povratkom svoje najveće zvezde. Lenard je učestvovao u radu tokom trening kampa, ali još nije prošao kompletne treninge sa punim kontaktom, zbog čega njegov nastup u prvom meču predsezone i dalje nije izvestan.
Rajaković je, sa druge strane, poručio da će većina standardnih prvotimaca dobiti minute protiv Majamija, dok će odluka o Kavaju biti doneta u skladu sa njegovim stanjem.
TORONTO OSVAJA NBA TITULU - KVOTA 25,0!
Srpski trener objasnio je i zašto se uopšte našao preko puta jednog od najboljih košarkaša svoje generacije.
"Jednostavno volim košarku. Volim da se takmičim i kada dobijem priliku da ovim mladim momcima pokažem poneki potez, tu sam".