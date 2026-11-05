Čekao je Žika pola veka, a večeras u stilu proslavio 50. evropsku (VIDEO)
Vreme čitanja: 7min | čet. 05.11.26. | 23:02
Pala Selta u Vigu za lep jubilej
Nije prošlo ni pet godina otkako smo u prvom tekstu konstatovali fenomen Union Sen Žiloaza, a simpatični klub iz Brisela je od tada napravio “300 čuda”.
Izborio je Evropu u prvoj sezoni, od tada osvajao trofej u svakoj narednoj sezoni, bio šampion Belgije, igrao Ligu šampiona, napravio preko 100.000.000 evra plusa na transferima u četiri prelazna roka, afirmisao igrače poput Bonifejsa, Undava, Sadikija, Dejvida, Halailija, bio odskočna daska trenerima poput Gerertsa, Blesina, Pokonjolija, u našoj redakciji dobio i nadimak Žika…
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I evo, večeras, već došao do 50. evropske utakmice. I još jednog vrednog skalpa. Union je u Vigu preokrenuo protiv Selte, pobedio 2:1 i sigurnim korakom maršira u Ligi Evrope kao jedan od najboljih timova.
Pare Tonija Bluma su oživele klub koji je patio skoro pola veka, ali mnogo više njegov radarski sistem za otkrivanje talenata i ‘moneyball’ u kojem je Union pratio Brajton. Unionova konstanta je da će uvek igrati dobar fudbal, biće dobrih i slabih rezultata, povremenih kriza, ali dobar fudbal je neminovan.
Nikome u evropskom fudbalu nije lako da ode na teritoriju Španije i nadigrava se. Bilo to u Ligi šampiona, Ligi Evrope, Ligi konferencije ili u reprezentativnom fudbalu. Španci su referentna tačka za fudbal u današnje vreme. Union je otišao u Vigo, nadigrao se i pobedio. Bila mu je to 22. pobeda u 50 evropskih mečeva. Remizirao je 21, izgubio 18. Skoro polovinu (22) od tih mečeva je igrao protiv timova iz “liga petice” i ovo večeras mu je sedma pobeda. Malo li je za klub koji igra u Evropi tek nešto više od tri godine…
Jeste Selta u krizi ove sezone i ne liči na tim iz prethodne dve, ali pobediti u Španiji protiv bilo koga nikada nije lako. Union je to uradio u svom stilu. Izašao je agresivno i nakon desetak minuta pritiska primio gol. Tipična španska razmena pasova i individualna klasa Pabla Durana u završnici za radost domaćih u prohladnoj noći Balaidosa.
Ali, vodio-gubio, Union je uvek isti. I u 35. minutu je stigao do zasluženog izjednačenja. Fantastičan pas Adama Zorgana je našao Besforta Zenelija, a Šveđanin albanskog porekla se istakao prijemom i realizacijom. Tek što je počelo drugo poluvreme, isti igrač je još jednom matirao domaćeg golmana Radua. Ovog puta nakon duplog pasa sa Rodrigezom.
Zeneli je sledeća velika stvar iz Uniona. Doveli su ga prošle zime iz Elfsborga za nešto više od 3.000.000 evra i verovatno će ga prodati za preko 20.000.000. Tek su mu 23 godine, ima sjajan osećaj iz drugog plana i trenutno je uz Makalistera, Zorgana i Van de Perea najveći kapital u timu Uniona.
Imala je Selta do kraja dobre šanse preko Durana i Jaga Aspasa, ali imao je i Union odlične prilike za još ubedljiviju pobedu. Najbolju je propustio baš Zeneli kada mu je Radu odbranio penal u 80. minutu. Nije ga skupo koštalo jer je belgijski tim zadržao vođstvo do kraja i biće među favoritima za direktan plasman u osminu finala.
Ko bi rekao pre pet godina…
LIGA EVROPE, 4. KOLO
Sreda
Ren - Olimpijakos 0:0
Četvrtak
Milan – Ferencvaroš 0:2 (0:0)
/Džozef 52, 66/
Anderleht – Salcburg (1:0)
/Augustinson 20/
Kristal Palas – Hofenhajm 1:1 (0:1)
/Kamada 92 - Pras 7/
Levski – Jagjelonija 1:0 (0:0)
/Stojančov 83/
NEC – Omonija 3:1 (0:1)
/Linsen 50, 76, Bišof 74 – Dioni 23/
Real Sosijedad – Olimpik Lion 1:1 (1:0)
/Oskarson 28 – Toliso 54/
Sparta Prag – Bornmut 1:3 (1:0)
/Singateh 35 – Adams 57, Evanilson 81, Rajan 90/
Lilestrem – Viktorija Plzenj (0:1)
/Adu 10/
Leverkuzen - Marselj 0:1 (0:0)
/Guiri 77/
Benfika - Leh Poznanj 3:1 (1:0)
/Rafa Silva 6, Prestijani 67, Sudakov 90 - Bengtson 72/
Selta - Union Sen Žiloaz 1:2 (1:1)
/Duran 11 - Zeneli 35, 49/
Seltik - Bešiktaš 3:2 (0:0)
/Osmand 62, Duran 78, 87 - Olaitan 54, Kokču 85/
Šturm – Celje 2:3 (1:2)
/Dijakite 40, 93 – Seslar 29, 73, Verbič 45/
Sanderlend – Dinamo Zagreb 0:2 (0:2)
/Stojković 23, Beljo 39/
Torense – Ararat 1:2 (1:1)
/Agire 13 – Muradjan 41, Vilson 58/
AZ Alkmar – Juventus 1:2 (0:2)
/Merdink 88 – Kopmejners 19, Muani 37/
Hapoel Ber Ševa – OFI Krit 0:2 (0:1)
/Punguras 45+2, Funtas 56/