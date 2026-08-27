Čelsi bez Kaiseda i Palestre na Luton, Vilšir se divi triju Plavaca, ali veruje u iznenađenje

Jedan od onih koji bi protiv Lutona mogao da dobije određenu minutažu je i Enco Fernandez bez obzira što je pred mogućim transferom u redove Mančester Sitija. Alonso doduše nije mogao da potvrdi da će Enco ostati na Stamford Bridžu. " On je u ekipi, videćemo da li će dobiti priliku da igra, odluku ćemo doneti do početka meča. Trenirao je dobro, veliki je profesionalac i na raspolaganju je. Želimo da imamo najbolji mogući tim, znamo njegove kvalitete. Moramo da sačekamo, ali sada je najvažnija utakmica, videćemo kako će se stvari dalje razvijati ", dodao je španski stručnjak.

Kada je u pitanju meč sa Lutonom, menadžer Plavaca Ćabi Alonso je potvrdio da neće računati na Mojzesa Kaiseda i letnje pojačanje Marka Palestru , koji su se požalili na lakše povrede. " Tokom nedelje imali smo par problema. Ne želimo da rizikujemo previše sa Kaisedom kao ni sa bilo kojim drugim igračem. On i Palestra neće biti spremni da igraju protiv Lutona. Nadajmo se da bi Mojzes mogao da se oporavi za vikend, ali što se tiče Marka, potrebne su još neke provere. Svi ostali koji su igrali u ponedeljak, uključujući i Kola Palmera su u redu ", poručio je Alonso .

Fulam je pobeđen u premijernom kolu Premijer lige na Krejven kotidžu sa 3:2, večeras je na redu Luton, a nedelju Čelsi dočekuje Brajton od 15.00.

Od novajlija, debi u dresu Čelsija mogli bi da imaju napadači Dani Velbek i Emanuel Emega, oni su trenirali i Alonso je najavio da su u kombinaciji, ali ne i iskusni Džordan Henderson koji i dalje leči povredu, tačnije prelom podlaktice koji je zadobio proslavljajući pobedu Engleske na Mundijalu kada je pao preko reklame kraj terena.

"Džodan još nije spreman, ali Dani i Emega jesu. Džordanu će biti potrebno još vremena. Nisam doktor, tako da ne mogu da kažem tačan datum povratka, ali u svakom slučaju ćemo sačekati na njegov povratak", zaključio je Alonso.

Ekipu Lutona sa klupe predvodi bivši vezista Arsenala, Džek Vilšir. Jasno je da ima velike ambicije u ovom takmičenju, ali je isto tako svestan i ko je protivnik. Vilšir je posebno izdvojio trio koji čine Morgan Roodžers, Žoao Pedro i Kol Palmer.

"Ova trojica se izdvajaju, iako Čelsi ima mnogo dobrih igrača. Pedro će biti u konkurenciji za strelca sezone, Kol Palmer za najboljeg igrača, verovatno i Morgan Rodžers. Ako igraju, u redu, moraćemo da imamo malo više samopouzdanja, ali nadajmo se da će Alonso nešto menjati i da neće svi igrati", izjavio je Vilšir.

Bez obzira na snagu protivnika, Vilšir kaže da njegovi igrači imaju priliku.

"Poruka igračima bila je da prihvate izazov. Rastete kao igrač da biste igrali ovaj tip utakmica. Naravno da će biti teško, ali ako nemate hrabrosti i vere da možete da pobedite i takmičite se tako što ćete im makar otežati posao, onda ste u pogrešnom sportu. Moramo da verujemo iako znamo težinu zadatka", zaključio je Vilšir.

Žreb za treće kolo obavljen je u sredu uveče, a pobednik ovog okršaja biće domaćin ekipi Lidsa.

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LIGA KUP ENGLESKE – PREOSTALI MEČEVI 2. KOLA

Sreda

Bredford Siti - Barnli 4:2pen (0:0, 0:0)

Njukasl - VBA 3:2 (1:1)

/Ture 38, Barns 48, 81 - Prajs 19, 77p/

Totenhem - Čarlton 5:1 (2:0)

/Mur 41, Solanke 45, Danso 67, Savinjo 82, B. Dejvis 85 - Džons 87/

Preston Nort End - Everton 0:4 (0:1)

/Beri 25, 59, 70, Džonson 72/

Čevrtak

20.30: (1,13) Čelsi (8,00) Luton (14,0)

21.00: (1,17) Fulam (7,00) Vimbldon (12,0)

***Kvote su podložne promenama