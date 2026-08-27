Ritas sa rekordnim budžetom kreće u odbranu trofeja
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | čet. 27.08.26. | 11:16
Osvajač FIBA Lige šampiona za novu sezonu spremio 10.535.000 evra
Ritas je predstavio finansijski plan za narednu sezonu, prema kojem će raspolagati rekordnim budžetom od 10.535.000 evra.
Gotovo polovina tog iznosa biće usmerena na prvi tim i stručni štab, što dovoljno govori o ambicijama Litvanaca pred početak nove sezone. Nakon uspeha na evropskoj sceni, u Viljnusu očigledno žele da ponove isti uspeh i u predstojećoj sezoni.
Izabrane vesti
Ritas je prethodne sezone prvi put u istoriji osvojio FIBA Ligu šampiona, ali je fantastičan evropski rezultat ostao u senci velikog kiksa na domaćoj sceni. U četvrtfinalu litvanskog prvenstva neočekivano ih je eliminisao Juventus iz Utene, čime je sezona završena na potpuno drugačiji način nego što se očekivalo.
Upravo zbog toga u novu sezonu ulaze sa još većim ambicijama, ali i znatno većim finansijskim mogućnostima. Prethodnu su započeli sa projektovanim budžetom od 6.834.700 evra, dok je sada ta cifra premašila deset miliona, što predstavlja veliki iskorak za klub iz Viljnusa.
Naredne sezone cilj im je da odbrane trofej Lige Šampiona, a u grupi će se naći sa Nanterom, Sabahom i Trabzonom.