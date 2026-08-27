Zvanično: Seol u Augzburgu, Nemci kažu - Zvezdi ide 3.750.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 11:05
I bonusi naravno
Ne vole klubovi da se vesti o odlascima ili dolascima igrača objavljuju na dan utakmice, ali o sudbini Jong-vu Seola sve se odavno znalo. I čekalo se samo da i zvanično bude obznanjeno, što se danas i desilo: 27-godišnji Korejac je novi fudbaler nemačkog Auzbgurga.
Pisalo se još ranije da će crveno-beli na ime obeštećenja dobiti 4.000.000 evra, mada Nemci barataju s nešto manjom sumom – 3.750.000. Tu ne računamo bonuse u visini od 1.500.000 evra koliko bi Seol dodatno mogao da zaradi šampionu Srbije. I ne računamo ni 10 odsto od naedne prodaje, jer to je neka daleka budućnost, pošto je ugovor potpisan do 2030.
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Svakako finansijski dobar posao Zvezde, iako je u Seolovom ugovoru bila i izlazna klauzula u visini od 5.000.000 evra. Ali Seol je beogradskom klubu igrački mnogo dao, a svakako je stigao iz Ulsana za svega 1.500.000 evra. Zato mu je Zvezda izašla u susret, jer ipak se radi o klubu iz liga petice.
“Jong-vu nam donosi bogato internacionalno iskustvo iz evropskih klupskih takmičenja i sa reprezentativnog nivoa. Njegova fleksibilnost kao ving-beka i njegova brzina će dati dodatan podsticaj našoj igri i dalje intenzivirati konkurenciju na krilima”, rekao je sportski direktor Augzburga Beni Veber.
Sam Seol , koji je zadužio dres sa brojem sedam, kurtoazno je rekao…
“Zaista se radujem epizodi u Augzburgu. Bundesliga je sjajna i izuzetno zahtevna liga u kojoj želim dalje da napedujem i da se dokažem. Ne mogu da dočekam da izađem pred naše navijače”.
Seol je za Zvezdu odigrao 101 utakmicu, dao osam golova, namestio još 16. Zvezda mu, barem prema očekivanjima, neće dovoditi direktnu zamenu, jer novi trener Albert Rijera svakako ne igra sa klasičnim bekovima, pa će u odbrani desno igrati štoperi Derik Lukasen ili Tebo Učena, uz podršku klasičnih krilnih fudbalera.