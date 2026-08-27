PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Golovi u Humskoj, a Zvezda uz duplu šansu

Vreme čitanja: 1min | čet. 27.08.26. | 11:10
Pročitajte nekoliko predloga za 27. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Bez licitacije s konačnim ishodom, jer bilo bi neozbiljno u ovakvoj, krajnje specifičnoj utakmici u situaciji u kojoj se nalazi Partizan. Nakon poraza od Hetafea (3:1) i Mladosti iz Lučana (3:1), situacija u Partizanu je neizvesna. Crno-beli su u Španiji igrali dobro i propustili mnogo prilika, ali su primili dva gola u završnici. Umesto povoljnog rezultata, ekipa u revanš ulazi sa dva gola manjka, pa krećemo od premise da neće biti goleade, zbog čega igramo na 1-3 gola na meču.
Ukupno golova
Zbog Rijerine filozofije da se ne brani i potrebe Plzenja da juri rezultat, očekuje se otvorena utakmica u kojoj domaćin može do pogotka, ali i Zvezda da kazni svaki njihov rizik u odbrani. Zvezda će da igra rasterećenije, ali napadački i hrabro, dok je Viktorija prinuđena da se otvori i napadne od prvog minuta nadoknaditi veliki zaostatak. Viktorija je smenila trenera tako da možemo da koketiramo sa čistom dvojkom na kvoti 3,10, ali nećemo. Naše opcije su predložena dupla šansa, eventualno GG igra kao zamenska varijanta uz kvotu 1,55.
Dupla šansa
Prva utakmica u Istanbulu, u kojoj je turski tim slavio sa ubedljivih 3:0 na debiju Dušana Vlahovića, pokazala je potpunu klasu i dominaciju. Fudbaleri Bešiktaša su kontrolisali loptu dve trećine vremena, dok nemoćni Žalgiris nije uspeo da uputi nijedan jedini šut u okvir gola. Sa takvim odnosom snaga, gosti nemaju nikakve šanse u revanšu jer defanzivno ne mogu da izdrže pritisak, dok Turci rutinski drže sve konce igre u svojim rukama i sigurno neće ispustiti stečenu prednost.
Mozzart kombinazzije
Klub iz Bergama je pre nedelju dana, zajedno sa Panatinaikosom, najviše razočarao i navijače, ali i kladioce. Ne samo da nije pobedio i odbranio malenu kvotu 1,17, nego nije uspeo ni da zatrese mrežu. Moraće to mnogo, mnogo bolje u revanšu, budući da su na prvom meču recimo u broju šuteva u okvir gola bili tek za nijansu bolji, pa je skor po tom parametru iznosio 5:4. Da ne malerišemo ponovo, idemo na čistu dvojku.
Konačan ishod
PAOK se opasno mučio i neće imati prednost pred revanš u plej-ofu za plasman za Ligu konferencije. Remi protiv Brana iščupao je zahvaljujući Abdulu Babi. Bran je imao posed, ali je u napadu bio jalov. Nije uspeo bogzna šta da uradi napred, pa krećemo od nule, uz opasku da je kec pre nedelju dana bio “popularna zabluda”, mi ćemo se ograničiti na 1-3 gola na meču.
Ukupno golova
Braga brani prednost od 2:0 iz prvog meča, gde je dominirala u svim segmentima igre i potpuno kontrolisala posed lopte. Austrijanci sada nemaju šta da čekaju – moraju da krenu na sve ili ništa od samog starta, što garantuje znatno otvoreniju utakmicu i ostavlja mnogo prostora za brze kontranapade Portugalaca. Dvojka u pokušaju je naš izbor.
Konačan ishod
Midtjiland je u prvom susretu na domaćem terenu slavio sa ubedljivih 2:0 golovima Čoa i Johanesena. Rijeka u revanšu mora da napadne i juri zaostatak, što ostavlja ogroman prostor za brze kontranapade fizički moćnih Danaca. Što se nas tiče, ova dvojka je vredna pokušaja, a kvota koja uz nju ide potpuno je primerena predlogu uz nešto veći rizik.
Konačan ishod
Igranje na pobedu Estudijantesa je rizično jer se ova utakmica Kupa Argentine igra na neutralnom terenu, čime tim iz La Plate gubi prednost domaćina. Pored toga, Estudijantes se nalazi u lošoj formi nakon prvenstvenog poraza od Sarmijenta (2:0), dok je Barakas Sentral izuzetno tvrd protivnik sa kojim su u poslednja tri međusobna duela igrali nerešeno ili gubili. S obzirom na to da nerešen ishod vodi pravo u penal seriju, Barakas će primarno braniti svoj gol, što znatno umanjuje šanse za pobedu formalnog domaćina u regularnih 90 minuta.
Konačan ishod