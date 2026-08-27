Borac ima sve u svojim rukama: Još 90 minuta do evropske jeseni

Nije još vreme za slavlje. Jeste za veru.

Borac je na Islandu uradio veliki deo posla. Pobeda od 3:1 protiv Vikingura širom je otvorila vrata evropske jeseni, ali ih Banjalučani još moraju širom otvoriti. Pred svojim navijačima, u revanšu plej-ofa za Ligu konferencija, crveno-plavi imaju 90 minuta da sačuvaju ono što su stekli u prvom meču.

A nagrada je ogromna. Ligaška faza Lige konferencija.

20.30: (1,97) Borac (3,45) Vikingur (3,50)

Četiri evropske utakmice, nova velika imena na Gradskom stadionu, i nova prilika da Borac nastavi da pomera granice i još jednom potvrdi da njegovo mesto poslednjih godina nije samo u domaćim okvirima.

Na Islandu je pokazao karakter, kvalitet i ono najvažnije, sposobnost da kontroliše utakmicu i kada stvari ne idu idealno. Tri puta je zatresao mrežu Vikingura, primio samo jedan pogodak i iz Rejkjavika se vratio sa rezultatom koji mu daje ogromnu prednost pred revanš. Ali upravo tu može da bude zamka.

Prednost od 3:1 jeste velika, ali nije nedostižna.

Zato nema prostora za opuštanje, niti za razmišljanje o tome šta bi moglo da se dogodi ako se posao već smatra završenim. Vikingur nema šta da čuva. Moraće da napadne, moraće da rizikuje i moraće da traži dva gola ukoliko želi da zakomplikuje priču.

"Sigurno da očekujemo težak meč i protivnika koji će sasvim sigurno izaći i ovde da igra kao što su igrali i na Islandu. Očekujemo od samog početka njihov pritisak, jer oni jednostavno pokušavaju da nadoknade taj rezultat. Ono što je nama bitno jeste da odigramo pametnu utakmicu. Želimo ovde da budemo hrabri i disciplinovani i da imamo taj karakter. Takođe, ovu utakmicu moramo da odigramo još bolje nego što smo odigrali tamo na Islandu ukoliko želimo da prođemo, jer radi se zaista o kvalitetnoj ekipi. Međutim, isto tako, i mi imamo kvalitet i iskustvo, a ovom prilikom bih pozvao navijače da nam daju podršku, jer nama mnogo znači", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

Upravo bi taj pritisak gostiju mogao Borcu da ostavi mnogo prostora.

Strpljenje, disciplina i pametna igra mogli bi da budu ključni. Svaki minut bez primljenog gola radi za domaćina. Svaki pogodak crveno-plavih dodatno bi ugasio nadu gostiju.

A onda će Gradski stadion dobiti ono zbog čega se evropske utakmice i igraju - atmosferu, pritisak i osećaj da se pred očima čitavog grada piše još jedno poglavlje klupske istorije. Borac je već pokazao da može.

Sada treba da potvrdi. Jer nije isto pobediti na Islandu i završiti posao kod kuće. Veliki timovi evropske kvalifikacije ne prolaze samo dobrim rezultatom iz prvog susreta, već sposobnošću da u revanšu odigraju upravo onoliko koliko je potrebno. Još 90 minuta.

Devedeset minuta do ligaške faze i nove evropske jeseni. Druge u poslednje tri sezone.

PLEJ-OF ZA LIKU KONFERENCIJE (REVANŠ)

Sreda

Rapid - Harts 3:4p (2:2, 1:0) - prvi meč 2:2

Četvrtak

17.00: (2,00) KuPS (3,25) Šamrok (3,70) - prvi meč 1:1

18.00: (3,20) Karabag (3,50) Tvente (2,20) - 1:0

18.00: (3,10) Jablonec (3,40) Rendžers (2,30) - 0:1

18.00: (2,35) Makabi TA (3,45) Lugano (2,95) - 1:2

18.45: (1,17) Frajburg (6,50) Madervel (14,0) - 3:1

18.45: (1,37) Monako (5,10) Gornjik (7,75) - 3:2

19.00: (2,00) Inter Eskaldes (3,35) Drita (3,50) - 2:2

19.00: (3,40) Hradec (3,40) Panatinaikos (2,15) - 2:2

19.00: (2,20) Rakov (3,40) Hajduk (3,30) - 2:2

19.00: (1,45) Riga (4,20) Ki Klaksvik (6,50) - 0:0

19.00: (1,30) Pafos (4,80) Dinamo Tirana (9,50) - 1:1

19.00: (1,28) Kopenhagen (5,20) Inter Turku (9,50) - 0:0

19.00: (2,55) Bran (3,35) PAOK (2,75) - 1:1

20.00: (1,33) Ajaks (5,50) Sion (8,00) - 4:2

20.00: (2,25) Sent Galen (3,60) Nordsjiland (3,05) - 0:1

20.00: (6,00) Hapoel (4,00) Atalanta (1,50) - 0:0

20.30: (3,60) Austrija (3,45) Braga (2,05) - 0:2

20.30: (1,97) Borac (3,45) Vikingur (3,50) - 3:1

20.30: (1,15) Brajton (8,00) Tromso (16,0) - 0:0

20.45: (3,00) Rijeka (3,40) Midtjiland (2,35) - 0:2

21.00: (3,25) Partizan (3,35) Hetafe (2,25) - 1:3

21.00: (2,90) Hibernijan (3,15) Gent (2,55) - 0:0

21.00: (2,00) Larn (3,35) Linkoln (3,50) - 2:0

***kvote su podložne promenama