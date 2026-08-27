Kaminski se seli na Kipar, braniće u Ligi Evrope ili Ligi konferencije

To znači da ćemo gledati Belgijanca u Ligi Evrope ili Ligi konferencije. Gde tačno zavisi od meča koji je na programu ovog četvrtka od 19 časova na GSP stadionu u Nikoziji. Omonija će protiv Sint Trojdena pred svojim navijačima probati da nadoknadi minus od jednog gola iz prvog meča plej-ofa za Ligu Evrope. Pre sedam dana Samed Baždar i njegovi saigrači su trijumfovali sa 1:0.

Došao je tako Kaminski u situaciju da navija protiv belgijskog kluba, mada Sint Trojden mu nikada nije ni bio bitan. On je prošao omladinske kategorije Genta, a priliku u seniorskom fudbalu mu je pružio Bershot. Branio je još za Leven, a zatim i Anderleht, koji ga je pomenute sezone 2014/2015 pozajmio Anortozisu.

19.00: (2,05) Omonija (3,40) Sint Trojden (3,70) - prvi meč 0:1

Kasnije je Kaminski preko Kopenhagena, Kortrajka i Genta došao do engleskog fudbala. Gledali smo ga na golu Blekberna, Lutona i Čarltona.

Tokom karijere iskusni golman je osvojio dve titule sa Anderlehtom i jednu u Danskoj sa Kopenhagenom, a uz to je bio član reprezentacije Belgije na prethodna dva Evropska prvenstva. Naravno, prednost na golu je imao Tibo Kurtoa. Svakako, biće ogromno pojačanje za Omoniju, tim za koji od ovog leta igra i nekadašnji napadač Crvene zvezde Lois Dioni.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – PLEJ-OF (REVANŠI)

Četvrtak

18.00: (3,35) Ararat Jermenija (3,35) Univerzitatea Krajova (2,20) - prvi meč 1:1

18.00: (3,50) Iberija 1999 (3,45) Jagjelonija (2,10) - prvi meč 0:4

19.00: (9,50) Kauno Žalgiris (4,90) Bešiktaš (1,35) - prvi meč 0:3

19.00: (1,48) Lilestrem (4,00) Egnatija (6,50) - prvi meč 0:0

19.00: (2,05) Omonija (3,40) Sint Trojden (3,70) - prvi meč 0:1

19.00: (2,25) Viktorija Plzenj (3,50) Crvena zvezda (3,10) - prvi meč 0:3

19.00: (1,25) Salcburg (6,50) Mjelbi (10,5) - prvi meč 1:0

20.00: (7,00) Orhus (4,50) Benfika (1,45) - prvi meč 1:3

20.00: (1,48) CSKA Sofija (4,20) OFI Krit (7,25) - prvi meč 0:3

20.00: (2,85) Tun (3,50) Leh (2,40) - prvi meč 0:7

20.30: (1,42) Anderleht (4,50) Kairat (7,75) - prvi meč 3:0

20.30: (3,30) Ferencvaroš (3,40) Trabzon (2,20) - prvi meč 1:0

***Kvote su podložne promenama