Češko krilo sletelo u Kragujevac

„Imam informaciju da je dogovor postignut“, rekao je Skuhravi za Sport.

Kako saznaje Mozzart Sport, informacija je tačna, ostale su samo formalnosti pa da David Buhta zvanično zaduži dres Radničkog. U pitanju je igrač koji pokriva sve pozicije u napadačkoj liniji, a najbolje se snalazi kao desno krilo. Ima 27 godina, odigrao je 175 utakmica za Banjik, postigao 27 golova uz 16 asistencija.

Buhta je celu karijeru proveo u klubu iz Ostrave, imao je ranije ponude praških velikana Sparte i Slavije, ali je Banjik tada tražio 2.000.000 evra za njega. Možda je došlo malo i do zasićenja, imao je Buhta nešto slabiju prethodnu sezonu, pa je odlučio da izađe iz zone komfora, da potraži novi izazov da osveži karijeru.

Stigla je ponuda iz Kragujevca, češki fudbaler je prihvatio i gledaćemo ga u nastavku sezone u crvenom dresu Radničkog.