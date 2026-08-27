Za početak, da se ne primi gol

Naročito ako se zna da je Partizan od početka sezone odigrao deset mečeva i da je samo triput završio utakmicu bez primljenog gola: u oba susreta sa nejakom ekipom UNA Štrasen, kao i u prvom duelu sa Tobolom, mada je i tada bio sklon propustima.

Postoji, ipak, detalj koji daje za pravo crno-belima da se nadaju čudu. Tiče se okršaja sa Špancima na domaćem terenu, gde su kroz istoriju znali da sačuvaju „nulu“.

To se najpre desilo januara 1956. protiv Reala u revanšu četvrtfinala tadašnjeg Kupa evropskih šampiona. Madriđani su kod kuće slavili 4:0, a Beograđani na Topčiderskom brdu, po zaleđenom terenu, 3:0 i malo im je nedostajalo da prođu dalje. Svakako su u defanzivnom smislu izdržali da ne prime gol. Potom, u okršaju sa Real Sosijedadom 1990. opet se mreža našeg tima nije tresla. Bilo je 1:0, posle pobede Baskijaca u San Sebastijanu, da bi Parni valjak prošao dalje boljim izvođenjem penala. Godinu kasnije, zbog napete situacije u državi, crno-beli su morali da ugoste Sporting iz Hihona u Istanbulu i slavili su 2:0, što je još jedan, što bi rekli Englezi, „klin šit“. Na sve to valja dodati i meč u Humskoj u okviru prvog Partizanovog učešća u Ligi šampiona kada je odoleo Realu, pa je susret sa Galaktikosima, čiji je akter bio i Saša Ilić, okončan 0:0.

Kasnije je Partizan primio gol od Viljareala i dva od Atletik Bilbaa, ali ostaje podatak da je od šest utakmica u ulozi domaćina četiri puta zadržao rivala bez pogotka. Kad bi mogao opet...

Kvota da će se to desiti je 3,80.