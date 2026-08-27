Za početak, da se ne primi gol

Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 10:53
Partizan je protiv Reala (dvaput), Sosijedada i Sportinga iz Hihona znao da sačuva mrežu netaknutom u Beogradu
Svaki detalj je bitan. I svaka pomoć je dragocena. Makar bila istorijska. Jeste da nema mnogo dodirnih tačaka sa aktuelnim trenutkom, ali možda i tradicija bude od koristi Partizanu u revanšu sa Hetafeom, kada na talonu maltene stoji sudbina kluba.
Crno-beli će od 21 sat juriti dva gola zaostatka iz Madrida, u nadi da će im krcate tribine stadiona u Humskoj pomoći da nadvise predstavnika La lige. Koliko ih komplikovan zadatak čeka jasno je svakom ko je pogledao makar jednu utakmicu ove sezone, jer se ne zna šta je izazovnije: da li dati makar dva gola sastavu Hosea Bordalasa, koja je godinama bolji defanzivno nego napadački, ili sačuvati mrežu netaknutom, što baš i ne uspeva Parnom valjku, a jedan je od uslova za proboj u Ligu konferencije. Naravno, može da se prođe dalje i sa nekom loptom u mreži, ali to onda drastično komplikuje zadatak da se makar dobaci do produžetaka.
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Naročito ako se zna da je Partizan od početka sezone odigrao deset mečeva i da je samo triput završio utakmicu bez primljenog gola: u oba susreta sa nejakom ekipom UNA Štrasen, kao i u prvom duelu sa Tobolom, mada je i tada bio sklon propustima.
Postoji, ipak, detalj koji daje za pravo crno-belima da se nadaju čudu. Tiče se okršaja sa Špancima na domaćem terenu, gde su kroz istoriju znali da sačuvaju „nulu“.
To se najpre desilo januara 1956. protiv Reala u revanšu četvrtfinala tadašnjeg Kupa evropskih šampiona. Madriđani su kod kuće slavili 4:0, a Beograđani na Topčiderskom brdu, po zaleđenom terenu, 3:0 i malo im je nedostajalo da prođu dalje. Svakako su u defanzivnom smislu izdržali da ne prime gol. Potom, u okršaju sa Real Sosijedadom 1990. opet se mreža našeg tima nije tresla. Bilo je 1:0, posle pobede Baskijaca u San Sebastijanu, da bi Parni valjak prošao dalje boljim izvođenjem penala. Godinu kasnije, zbog napete situacije u državi, crno-beli su morali da ugoste Sporting iz Hihona u Istanbulu i slavili su 2:0, što je još jedan, što bi rekli Englezi, „klin šit“. Na sve to valja dodati i meč u Humskoj u okviru prvog Partizanovog učešća u Ligi šampiona kada je odoleo Realu, pa je susret sa Galaktikosima, čiji je akter bio i Saša Ilić, okončan 0:0.
Kasnije je Partizan primio gol od Viljareala i dva od Atletik Bilbaa, ali ostaje podatak da je od šest utakmica u ulozi domaćina četiri puta zadržao rivala bez pogotka. Kad bi mogao opet...
Kvota da će se to desiti je 3,80.