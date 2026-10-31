Simeone: Rano je pričati o tituli, sad je dobro, ali biće i loših dana

Simeoneov tim je pokazao da je ove jeseni u odličnoj formi, na poslednjih osam utakmica u Primeri i Ligi šampiona imaju čak sedam pobeda i remi, pa je jasno da će imati i ulogu favorita na gostovanju Levanteu, koji susret dočekuje kao 15. na tabeli.

Takođe, Atletiko na poslednja tri ligaška gostovanja ima maksimalan učinak sa samo jednim primljenim golom, pa je jasno zašto je atmosfera na Metropolitanu tako dobra, iako Dijego Simeone odbija da previše priča o trci za titulu.

"Znam da je teško da se dosegne 100 odsto potencijala. To je visoko postavljena letvica, ali barem znamo gde želimo da budemo. Tih 100 odsto neće biti dovoljno, moraćemo da idemo i iznad toga. Sve će zavisiti od toga kako budemo čuvali snagu, vršili izmene i posvetili pažnju formi svakog igrača kako bismo izvukli ono najbolje. Jasno je da i sada moramo da odigramo jako dobro protiv ekipe koja je jaka kod kuće. Brzi su, posebno u napadu, rade svi zajedno pozadi", upozorava Simeone.

14.00: (5,60) Levante (4,90) Atletiko Madrid (1,50)

Kada je reč o trci sa Barselonom, Argentinac je miran i kaže da ja najvažnije šta radi njegov tim.

"Ne zanima me šta rade drugi timovi. Mi ćemo proći kroz dobar, loš i prosečan period jer takav je život. Mnogo toga se dešava tokom jedne sezone i oni koji najbrže prođu kroz te momente iskušenja krize biće ti koji imaju šansu a je osvoje", dodao je Čolo.

Zanimljivo je da će Barselona i Atletiko meč u La Ligi odigrati narednog vikenda u Madridu. Onaj drugi, koji se igra na Kamp Nou, bio je predviđen da se odigra 7. februara u 23. kolu, ali je pomeren da se odigra dva meseca ranije, tačnije za vikend od 2. do 4. decembra. La Liga je to uradila zbog turnira Superkupa Španije 2027. u Istanbulu. Simeone kaže da tako nešto nije neočekivano.

"Činjenica je da se to radi svake godine, mečevi se igraju ranije jer igramo u Superkupu. Ne vidim to kao problem, već kao logičnu odluku u pretrpanom kalendaru. Igraćemo sa Barselonom kod kuće, a potom na njenom terenu", dodao je Simeone.

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Iskusni stručnjak na meču u Valensiji neće moći da računa na od ranije povređene Kokea i Džonija Kardosa, obojica se očekuju na terenu tokom novembra. Dobra vest je povratak Kristijana Romera koji je zalečio povredu primicača, pa će svakako biti u kombinaciji da počne susret sa Levanteom.

Što se tiče domaćina, on je prošle sezone bio kost u grlu Atletika. U Valensiji pre godinu dana bilo je 3:1, dok na meču u Madridu nije bilo golova. Jasno je da među navijačima Levantea provejava izvestan optimizam, ali trener Luis Kastro upozorava na snagu protivnika.

"Mislim da su jači nego prošle godine, imaju više opcija. Nisu izgubili ključne igrače, i kada sačuvate najbolje i dovedete neke druge koji će takođe biti važni, neminovno je da ćete napredovati. Taktički imaju više rešenja, daleko više varijabila nego prošle sezone", poručio je Kastro.

ŠPANIJA 1 – 11. KOLO

Petak

Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)

/Kabrera 60/

Subota

14.00: (5,60) Levante (4,90) Atletiko Madrid (1,50) - MOZZART RELAX

16.15: (2,50) Rajo Valjekano (3,40) Selta (2,85) - MOZZART RELAX

18.30: (1,27) Real Betis (5,50) Malaga (10,0) - MOZZART RELAX

21.00: (1,08) Barselona (9,00) Alaves (27,0) - MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (3,05) Hetafe (3,05) Sevilja (2,50) - MOZZART RELAX

16.15: (13,0) Rasing Santander (8,00) Real Madrid (1,20) - MOZZART RELAX

18.30: (2,35) Elče (3,45) Valensija (3,00) - MOZZART RELAX

21.00: (2,20) Atletik Bilbao (3,70) Real Sosijedad (3,05) - MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,20) Deportivo La Korunja (3,35) Osasuna (3,35) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama