Čelsijeva odbrana je vreća za udaranje, Notingem dodatno uzdrmao klupu Ćabija Alonsa
Vreme čitanja: 10min | pet. 27.11.26. | 23:17
Videćemo koliko će još strpljenja imati u upravi Plavaca za španskog stručnjaka
Sve je manje argumenata kojima bi Ćabi Alonso mogao da opravda rezultate Čelsija. Odbrana londonskog kluba iz sedmice u sedmicu demonstrira neverovatnu ranjivost, a koliko je situacija alarmantna najbolje ilustruje podatak da je od Plavaca ove sezone u Premijer ligi više golova primio samo poslednjeplasirani Kristal Palas. Čelsi je na gostovanju Notingem Forestu pretrpeo četvrti poraz u poslednjih pet prvenstvenih utakmica, čime su Šumari dodatno pojačli pritisak na španskog stručnjaka 3:2 (1:0).
Ekipa Olivera Glaznera, koja na čak šest prvenstvenih utakmica ove sezone nije uspela da zatrese mrežu rivala, što je najviše u Premijer ligi, protiv Čelsija je do pogotka stigla posle svega pet minuta. Danijel Munjoz centrirao je sa desnog boka, a Igor Žezus nesvakidašnjim volejem, udarivši loptu potkolenicom, matirao Emilijana Martinesa. Već tada se nad gostima nadvila senka poraza, budući da je Čelsi izgubio deset od prethodnih 11 prvenstvenih utakmica na kojima je prvi primio gol. Imali su Plavci inicijativu tokom većeg dela prvog poluvremena, ali je ona bila potpuno jalova, pošto do odlaska na odmor nisu uputili nijedan udarac u okvir gola.
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Posebna tema večeri bio je Vesli Fofana. Uprkos kontroverznom intervjuu koji je Francuz dao početkom sedmice, Ćabi Alonso odlučio je da mu ukaže poverenje i uvrsti ga u startnu postavu. Međutim, štoper Čelsija našao se na meti zvižduka sopstvenih navijača, a španskom treneru nije uzvratio na poverenju. Nespretno je reagovao u kaznenom prostoru i oborio Lijama Delapa, poklonivši domaćinu jedanaesterac koji je Morgan Gibs Vajt u 51. minutu pretvorio u pogodak za 2:0.
Tračak nade Čelsiju doneo je Emanuel Emega samo tri minuta kasnije. Holandski napadač, koji je na teren kročio na poluvremenu, našao se na pravom mestu posle udarca Pedra Neta i iz prvog šuta londonskog tima u okvir gola savladao Matsa Selsa.
Otvorila se potom utakmica na Siti Graundu. Džejms Mekati propustio je veliku priliku da vrati domaćinu dva gola prednosti, Emilijano Martines odlično je intervenisao posle snažnog udarca Murilja sa distance, dok je na drugoj strani neprecizan bio Morgan Rodžers.
Ipak, čovek odluke bio je Morgan Gibs Vajt. Engleski reprezentativac iskoristio je sjajno dubinsko dodavanje Ksavera Šlagera i elegantnim lobom prebacio Martinesa za 3:1. Bio je to njegov 15. pogodak u Premijer ligi u kalendarskoj 2026. godini, a u tom segmentu ispred njega je samo Erling Haland sa 17. Zanimljivo, tek drugi put u 202 premijerligaška nastupa Gibs Vajt postigao je više od jednog gola na utakmici. Emega je u finišu fantastičnim udarcem glavom posle centaršuta Pedra Neta učinio završnicu neizvesnom, ali je to bilo sve od Čelsija.
Notingem Forest je tako prvi put još od 1979. godine vezao dve prvenstvene pobede nad Čelsijem, a posle Mančester Sitija početkom meseca, na Siti Graundu je pao još jedan engleski velikan.
Što se tiče Ćabija Alonsa, 23 primljena gola u Premijer ligi i četiri poraza na poslednjih pet prvenstvenih utakmica teško da mogu da budu osnova za bilo kakav optimizam. Španac mora pod hitno da pronađe način da stabilizuje odbranu, ukoliko želi da sačuva posao na Stamford Bridžu.
PREMIJER LIGA – 12. KOLO
Petak
Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)
/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/
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