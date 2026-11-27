Sve je manje argumenata kojima bi Ćabi Alonso mogao da opravda rezultate Čelsija. Odbrana londonskog kluba iz sedmice u sedmicu demonstrira neverovatnu ranjivost, a koliko je situacija alarmantna najbolje ilustruje podatak da je od Plavaca ove sezone u Premijer ligi više golova primio samo poslednjeplasirani Kristal Palas. Čelsi je na gostovanju Notingem Forestu pretrpeo četvrti poraz u poslednjih pet prvenstvenih utakmica, čime su Šumari dodatno pojačli pritisak na španskog stručnjaka 3:2 (1:0).

Ekipa Olivera Glaznera, koja na čak šest prvenstvenih utakmica ove sezone nije uspela da zatrese mrežu rivala, što je najviše u Premijer ligi, protiv Čelsija je do pogotka stigla posle svega pet minuta. Danijel Munjoz centrirao je sa desnog boka, a Igor Žezus nesvakidašnjim volejem, udarivši loptu potkolenicom, matirao Emilijana Martinesa. Već tada se nad gostima nadvila senka poraza, budući da je Čelsi izgubio deset od prethodnih 11 prvenstvenih utakmica na kojima je prvi primio gol. Imali su Plavci inicijativu tokom većeg dela prvog poluvremena, ali je ona bila potpuno jalova, pošto do odlaska na odmor nisu uputili nijedan udarac u okvir gola.