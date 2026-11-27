Neviđena situacija u Poljskoj: Čovek ušao sa električnim skuterom na teren (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 23:18
Priznajemo, ovako nešto nismo do sada videli
Videli smo na fudbalskim terenima sve i svašta. Džimija Džampa koji uleće na teren tokom finala Mundijala 2010. u Južnoj Africi, Kinsi Volanski koja uleće na teren u kupaćem kostimu tokom finala Lige šampiona između Liverpula i Totenhema. Navijač Evertona po imenu Džon Foli napravio je bizaran performans kad se vezao lisicama za stativu u znak protesta protiv avio kompanije Rajan Er na utakmici protiv Mančester Sitija.
Ipak, moramo priznati da niko od njih ne mkože da priđe onome što je uradio čovek na utakmici trećeg ranga poljskog fudbala. Elem, utakmica između Staljove Vole i drugog tima Legije iz Varšave išla je normalnim tokom, a onda je u kadar uleteo čovek koji po terenu vozi eletrični skuter. Da, dobro ste pročitali.
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Pogotovo je upečatljivo što se čovek odjednom pojavio u kadru, čak ga ni kamera nije na prvu uhvatila. Što je još bizarnije, nije ga primetio ni sudija, igrači su se dodavali među sobom dok je čovek lagano "đirao" svoj skuter po zelenoj površini. Prema pisanju poljkih medija, bila je to scena koju ni najkreativniji scenaristi ne bi mogli da smisle. Na kraju je reagovalo obezbeđenje i krenulo u poteru za momkom, ali nije poznato da li su ga stigli.