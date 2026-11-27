Videli smo na fudbalskim terenima sve i svašta. Džimija Džampa koji uleće na teren tokom finala Mundijala 2010. u Južnoj Africi, Kinsi Volanski koja uleće na teren u kupaćem kostimu tokom finala Lige šampiona između Liverpula i Totenhema. Navijač Evertona po imenu Džon Foli napravio je bizaran performans kad se vezao lisicama za stativu u znak protesta protiv avio kompanije Rajan Er na utakmici protiv Mančester Sitija.

Ipak, moramo priznati da niko od njih ne mkože da priđe onome što je uradio čovek na utakmici trećeg ranga poljskog fudbala. Elem, utakmica između Staljove Vole i drugog tima Legije iz Varšave išla je normalnim tokom, a onda je u kadar uleteo čovek koji po terenu vozi eletrični skuter. Da, dobro ste pročitali.