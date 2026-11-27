Izabranici Tomislava Mijatovića savladali su u Gljivicama Poljsu - 69:80, te tako prekinuli dugi, predugi post i učinili ono što dve pređašnje generacije nisu bile ni blizu, a to je da Hrvatsku vrate tamo gde joj je mesto, među učesnike Mundobasketa. Učešće na završnom turniru predstavlja minimum koji bi zemlja sa ovakvom košarkaškom tradicijom trebala da ispuni i da konačno je Hrvatska u tome uspela.

Nije ovo osvojena medalja, nemaju je kockasti od onog silaska sa postolja u Atini (1995.), ali za njih kao da jeste jer konačno su tu, prisutni i više nisu samo uspomena na neka davnašnja vremena i reprezentacija koja obitava na košarkaškoj periferiji. Koliko su Hrvati ozbiljno shvatili ove kvalifikacije, najbolje se vidi što se apsolutno svako ko je mogao stavljao na raspolaganje Tomislavu Mijatoviću, bez obzira na umor, pakleni tempo u sezoni ili na broj kilometara koji mora da se pređe. Bio je ovo ciklus u kojem smo gledali Ivicu Zupca, Mario Hezonja, Darija Šarića i pre nego što se vratio u Evropu, Karla Matkovića i druge igrače koji će ostati zapisani kao momci koji su vratili nacionalni tim na najveću scenu.

Ovo večeras bio je samo završni udarac svega onoga što se dalo naslutiti tokom čitavog ciklusa. Tako je, Kockasti su igrali najbolju košarku u poslednjih ko zna koliko godina, dok je protiv Poljaka udaren pečat na ceo mukotrpan posao. Kao da je bilo nemoguće izgubiti utakmicu u Gljivicama jer je Hrvatska od starta znala šta želi. Početak i serija - 0:11 bili su jasan pokazatelj da Mijatovićev tim nije došao u Poljsku da kalkuliše, već da pobedi i uz pređašnji poraz Letonije obezbedi Mundobasket.

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Nijednog momenta domaćin nije bio ni blizu toka da se suprotstavi moćnom, motivisanom i odlučnom rivalu koji je kao u ekstazi gazio od početka do kraja. Na parketu je postojala samo Hrvatska, ekipa koja je u prvoj četvrtini imala plus 17, a prednost od 22 poena početkom završnog kvartala. Hrvatska dominacija okončana je velikim slavljem u dupke punoj areni u Gljivicama, a predvodnici u ovoj najvećoj pobedi reprezentacije u poslednjih ko zna koliko godina bili su Danko Branković sa 17 poena i osam skokova, te Dario Šarić sa 11 poena i 12 skokova. Za statistiku će ostati zapisano da su najefikasniji bili igrači Poljske Džerek Harding sa 19 i Mateuš Ponitka sa 18 poena.

To je za statistiku, a za anale da se Hrvatska konačno vratila na veliku scenu na kojoj joj je mesto! Svakako mora da se kaže i da će se Poljaci na Svetskom prvenstvu jer je upravo tome kumovao poraz Letonije, tako da je poznato pet evropskih učesnika jer su još ranije plasman obezbedili Turska, Francuska i Nemačka.