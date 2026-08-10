Roma vrši pritisak na Porto, poslala mu tri ponude za Moru!

U Rimu su od starta jasno stavili do znanja da granicu od 50.000.000 evra ne planiraju da prebace te je, nakon što je Porto odbacio inicijalna dva predloga, rukovodstvo na čelu sa sportskim direktorom Tonijem Damikom stavilo je na sto još tri specifične formule. Dakle, ukupno pet različitih ponuda dobio je šampion Portugalije za svog dragulja samo iz Večnog grada.

Prvi od nova tri predloga glasio je: pozajmica plaćena 7-8 miliona evra uz opcioni otkup za dodatnih 42-43 miliona evra. Brzo je odbačen. Drugi bi Portu doneo 25.000.000 evra odmah i 50 odsto novca od naredne Morine prodaje, ni taj se nije dopao čelnicima portugalskog kluba. Međutim, treći jeste. A on uključuje automatski otkup za 50.000.000 evra, s tim da bi na Dragao polovina stigla ovog leta, dok bi drugih 25.000.000 iz Rima uplatili narednog leta.

Ovakva ideja naišla je na odobrenje čelnika Porta, a u Portugaliju je u međuvremenu stigao i superagent Žorž Mendeš kako bi se sastao sa prvim čovekom Zmajeva Andreom Vilasom Boasom, sve sa ciljem da posao zaključe već koliko do kraja dana.

Međutim, poučeni prethodnim iskustvima iz prelaznog roka, moraće u Večnom gradu da budu oprezni. Jer, podsetimo, o Morinom transferu pregovara i Galatasaraj, a pominje se u poslednjim satima sve češće i Milan.