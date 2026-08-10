Hodar na pragu obaranja Bekerovog rekorda

Hodar je od početka godine fascinirao ljubitelje tenisa odličnim igrama i postoji velika šansa da već u Montrealu obori rekord star 41 godinu i koji je u vlasništvu nekadašnjeg broja jedan, Nemca Borisa Bekera.

Naime, reč je o vremenu koje je bilo potrebno jednom igraču da se od Top 100 probije u Top 10. Beker je za sada tu neprikosnoven, jer mu je za taj proboj 1985. godine bilo potrebno samo 210 dana.

Hodaru, kojem je ovo debitantska sezone na ATP Turu, moglo bi da se desi da u slučaju da osvoji Masters u Montrealu, to uradi za samo 140 dana! Razlika je jedino u tome što je Boris to uradio kada je imao samo 17 godina, dok je Hodar dve godine stariji. On je početkom godine bio 165. na listi, a na turnir u Montrealu stigao je kao 15. Trenutno ima obezbeđenu 13. poziciju.

16.00: (1,80) Hodar (2,00) Fis

Kako god, španski teniser je i ovih dana u Kanadi potvrdio da ga s pravom svrstavaju u red mogućih naslednika slavnog imenjaka, Rafaela Nadala. Od početka turnira je bio veoma siguran, izuzev prvog seta u meču sa Korentanom Muteom (4:6, 6:1, 6:3), naredna dva susreta je dobio relativno lako - 6:4, 6:3 protiv Lorenca Muzetija i 6:3, 6:3 protiv Čeha Jiržija Lehečke.

Ako se ima u vidu da mu je nedavno u Vašingtonu izmakla titula, jer je u finalu poražen od Tejlora Frica sa 7:6 (2), 6:4, jasno je da bi na US Open krajem meseca mogao da dođe u izuzetnoj formi i kao neko iz Top 10.

Inače, u svojoj kolekciju već ima titulu, koju je u aprilu osvojio na šljaci na turniru u Marakešu. Na čelendžeru u Kanberi je u januaru igrao finale (poraz od Belgijanca Bloksa), u Majamiju je stigao do trećeg kola, a Barseloni do polufinala. Potom je zablistao na tri velika turnira na šljaci, u Madridu, Rimu i na Rolan Garosu, gde je stizao do četvrtfinala, da bi na Vimbldonu izgubio u trećoj rundi od Japanca Močizukija.