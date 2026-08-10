Hodar na pragu obaranja Bekerovog rekorda
Vreme čitanja: 4min | pon. 10.08.26. | 14:56
Osvoji li Masters u Montrealu, nadmašiće dostignuće Nemca staro 41 godinu
Masters u Montrealu ulazi u završnu fazu, a jedno ime je posebno u fokusu. U pitanju je 19-godišđnji španski teniser, Rafael Hodar.
Od ponoći, ovaj momak iz Madrida igra u četvrtfinalu, a protivnik mu je Francuz Artur Fis. Pobedi li, Hodar će doći do 34. trijumfa od početka sezone i nastaviti silovit uspon ka samom vrhu svetskog tenisa.
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Hodar je od početka godine fascinirao ljubitelje tenisa odličnim igrama i postoji velika šansa da već u Montrealu obori rekord star 41 godinu i koji je u vlasništvu nekadašnjeg broja jedan, Nemca Borisa Bekera.
Naime, reč je o vremenu koje je bilo potrebno jednom igraču da se od Top 100 probije u Top 10. Beker je za sada tu neprikosnoven, jer mu je za taj proboj 1985. godine bilo potrebno samo 210 dana.
Hodaru, kojem je ovo debitantska sezone na ATP Turu, moglo bi da se desi da u slučaju da osvoji Masters u Montrealu, to uradi za samo 140 dana! Razlika je jedino u tome što je Boris to uradio kada je imao samo 17 godina, dok je Hodar dve godine stariji. On je početkom godine bio 165. na listi, a na turnir u Montrealu stigao je kao 15. Trenutno ima obezbeđenu 13. poziciju.
16.00: (1,80) Hodar (2,00) Fis
Kako god, španski teniser je i ovih dana u Kanadi potvrdio da ga s pravom svrstavaju u red mogućih naslednika slavnog imenjaka, Rafaela Nadala. Od početka turnira je bio veoma siguran, izuzev prvog seta u meču sa Korentanom Muteom (4:6, 6:1, 6:3), naredna dva susreta je dobio relativno lako - 6:4, 6:3 protiv Lorenca Muzetija i 6:3, 6:3 protiv Čeha Jiržija Lehečke.
Ako se ima u vidu da mu je nedavno u Vašingtonu izmakla titula, jer je u finalu poražen od Tejlora Frica sa 7:6 (2), 6:4, jasno je da bi na US Open krajem meseca mogao da dođe u izuzetnoj formi i kao neko iz Top 10.
Inače, u svojoj kolekciju već ima titulu, koju je u aprilu osvojio na šljaci na turniru u Marakešu. Na čelendžeru u Kanberi je u januaru igrao finale (poraz od Belgijanca Bloksa), u Majamiju je stigao do trećeg kola, a Barseloni do polufinala. Potom je zablistao na tri velika turnira na šljaci, u Madridu, Rimu i na Rolan Garosu, gde je stizao do četvrtfinala, da bi na Vimbldonu izgubio u trećoj rundi od Japanca Močizukija.
Ali Montreal je doneo još jednu novost - po prvi put na jednom turniru Serije ATP 1.000 imamo svih osam četvrtfinalista koji su rođeni posle 2000. godine. A Hodaru je ovo treće uzastopno četvrtfinale na turnirima "hiljadarke", što su pre njega uradila samo dva španska igrača, Rafa Nadal (2005) i Karlos Alkaras (2023).
Uspeh Španca dobija na značaju ako se ima u vidu da bukvalno nije imao vremena za odmor posle poraza u finalu Vašingtona. Taj susret sa Fricom igran je u ponedeljak, jer je odlagan zbog kiše, pa je Hodar morao odmah za Kanadu.
"Bilo je teško prilagoditi se. Nisam imao mnogo vremena između turnira, posebno jer je to finale bilo u ponedeljak. Prvi meč ovde sa Muteom mi je pomogao da se prilagodim, naviknem na uslove na novom turniru i veoma sam zadovoljan kako sam odigrao do sada. Sada je vreme da se osvežim i spremim za četvrtfinale. Siguran sam da me čeka još jedna velika bitka", kaže Hodar.
U drugom četvrtfinalu koje je na programu naredne noći, igraće Italijan Luka Darderi i Amerikanac Brendon Nakašima. Dan kasnije na teren će i Jakub Menšik protiv Bena Šeltona, kao i Španac Danijel Merida Agilar i još jedan Amerikanac, Lerner Tijen.
Jakub Menšik je u osmini finala pobedio Holanđanina Botika van de Zandshulpa sa 6:4, 7:5 i sada ga čeka uzbudljiv meč sa Šeltonom, koji je u dva seta bio bolji od Brazilca Žoaa Fonseke, 6:3, 7:6 (3).
ATP MONTREAL, ČETVRTFINALE
Ponedeljak
16.00: (1,80) Hodar (2,00) Fis
Utorak
01.30: (1,40) Nakašima (2,95) Darderi
16.00: (1,45) Tien (2,75) Merida Agilar
16.00: (1,80) Šelton (2,00) Menšik
*** kvote su podložne promenama