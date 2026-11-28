Ruski fudbal se zbog sankcija UEFA nalazi u potpunom zapećku u poslednjih pet godina, zbog čega su njihovi klubovi i reprezentativne selekcije nestale sa evropske fudbalske mape, ali u tamošnjem prvenstvu još uvek ima ozbiljno kvaltetnih igrača. Zenit je danas prekinuo niz od dve utakmice i ubedljivo savladao CSKA u Moksvi (4:1), čime je makar na jedno veče preskočio Dinamo iz Moskve na čelu tabele.

Verovatno niste znali da klub iz Sankt Peterburga ima drugi najefikasniji napadački trozubac u Evropi, pošto su Maksim Glušenkov, Aleksandr Sobolev i Luiz Enrike postigli 27 golova u dosadašnjem toku prvenstva. Efikasniji od njih je samo napadački trio ima samo Barselone - Rafinja (15 golova), Lamin Jamal (10) i Fermin Lopez (8) - koji je postigao 33 prvenstvena gola.