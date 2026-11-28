Samo Barsa ima moćniji trozubac od Zenita! Došli su do broja 27 i ponizili CSKA u Moskvi
Vreme čitanja: 3min | sub. 28.11.26. | 17:11
Ekipa iz Sankt Peterburga ubedljivo slavila u glavnom gradu - 4:1
Ruski fudbal se zbog sankcija UEFA nalazi u potpunom zapećku u poslednjih pet godina, zbog čega su njihovi klubovi i reprezentativne selekcije nestale sa evropske fudbalske mape, ali u tamošnjem prvenstvu još uvek ima ozbiljno kvaltetnih igrača. Zenit je danas prekinuo niz od dve utakmice i ubedljivo savladao CSKA u Moksvi (4:1), čime je makar na jedno veče preskočio Dinamo iz Moskve na čelu tabele.
Verovatno niste znali da klub iz Sankt Peterburga ima drugi najefikasniji napadački trozubac u Evropi, pošto su Maksim Glušenkov, Aleksandr Sobolev i Luiz Enrike postigli 27 golova u dosadašnjem toku prvenstva. Efikasniji od njih je samo napadački trio ima samo Barselone - Rafinja (15 golova), Lamin Jamal (10) i Fermin Lopez (8) - koji je postigao 33 prvenstvena gola.
Izabrane vesti
Glušenkov se danas sa dva postignuta pogotka u glavnom gradu Rusije osamostalio na čelu liste strelaca sa 12 golova i ostabio Soboleva na broju 10. Ipak, Sobolev je danas bio koncentrisan na asistencije, upisavši dve. Prvo za gol Luiza Enrikea u 51. minutu, a pola sata kasnije je omogućio Glušenkovu da postavi konačan rezultat utakmice. Pomenuti Enrike je došao do petog gola u sezoni.
Ako bismo gledali samo napadačke tandeme, tu je situacija još neizvesnija. Rafinja i Lamin Jamal su postigli 25 golova, a Glušenkov i Sobolev 22. Zanimljivo sledi napadački duo Groningena, koji čine Tom van Bergen (10) i Brinjolfur Vilumson (9) sa 19 pogodaka, pa tandem Benfike Vangelis Pavlidis (11) - Đanluka Prestijani (7) sa 18.
Zenit je danas kod oba gola Maksima Glušenkova na najlepši mogući napad demonstrirao na kakav način mu funkcioniše napada. Najefikasniji igrač ekipe Sergeja Semaka je u 40. minutu nakon brze razmene pasova njegovih igrača, na kraju lobovao Maksima Boriska, dok je u 81. minutu odigrao sjajan dupli pas sa Sobolevim i krunisao nesebično dodavanje saigrača iz navale.
U ruskom prvenstvu je ostalo još jedno kolo do kraja jesenjeg dela sezone, a da bi ostao u ravnopravnoj trci sa Dinamom, Zenit će narednog vikenda morati da savlada Baltiku u gostima. Dinamo sutra gostuje u Samari ekipi Krila Sovjetov, a 6. decembra ide na noge trećeplasiranom Spartaku, što bi Zenit mogao da iskoristi i zauzme prvo mesto na tabeli.
🍂🍂🍂🍂🍂
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
🍂🍂🍂🍂🍂
RUSIJA, 16. KOLO
Subota
Rubin - Akron 3:0 (2:0)
/Ivu 6, Babajev 17, Savedra 60/
CSKA - Zenit 1:4 (0:2)
/Krugovoj 73 - Azi 20ag, Glušenkov 40, 81, Luiz Enrike 51/
17.00: (1,85) Baltika (3,50) Ahmat Grozni (4,30)
Nedelja
11.00: (1,95) Orenburg (3,80) Rodina (3,50)
13.15. (2,90) Rostov (3,40) Krasnodar (2,40)
15.30: (3,70) Krilja Sovjetov (3,80) Dinamo Moskva (1,90)
17.45: (1,95) Lokomotiva (3,70) Dinamo Mahačkala (3,60)
Ponedeljak
17.30: (5,70) Fakel (4,30) Spartak Moskva (1,55)
*** kvote su podložne promenama