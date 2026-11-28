Bezidejno, slabo, mamurno. Tako je danas delovao Betis i zasluženo izgubio od Rajo Valjekana na Kartuhi (0:1) u prvom meču subotnjeg programa Primere.

Posle emotivnog pražnjenja nakon trijumfa nad Slovanom iz Bratislave u Ligi šampiona (0:2) pre samo nekoliko dana, izabranici Manuela Pelegrinija odigrali su najlošiju partiju sezone kad se to najmanje očekivalo.