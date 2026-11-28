Evropska euforija isparila, Betis se sudario sa realnošću: Rajo odneo bodove iz Sevilje
Vreme čitanja: 7min | sub. 28.11.26. | 16:29
Zeleno-beli odigrali jednu od najlošijih utakmica sezone, kazna stigla 20 minuta pre kraja. De Frutos presudio na La Kartuhi (0:1)
Bezidejno, slabo, mamurno. Tako je danas delovao Betis i zasluženo izgubio od Rajo Valjekana na Kartuhi (0:1) u prvom meču subotnjeg programa Primere.
Posle emotivnog pražnjenja nakon trijumfa nad Slovanom iz Bratislave u Ligi šampiona (0:2) pre samo nekoliko dana, izabranici Manuela Pelegrinija odigrali su najlošiju partiju sezone kad se to najmanje očekivalo.
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Zeleno-beli nisu imali ni dovoljno energije ni ideje da odgovore na taktiku madridskog tima, koga je do trijumfa doveo Horhe de Frutos.
Domaćin je dobro otvorio utakmicu, a Antoni i Abde nagovestili su da bi Betis mogao da preuzme inicijativu. Marokanac je imao jedan opasan pokušaj, dok je Isko šutirao pravo u golmana. Ipak, početni zamah brzo je splasnuo, a Rajo je postajao sve konkretniji. Pogodili su prečku, uzvratio je Betis u završnici prvog poluvremena, ali Fornals, Ernandes i Isko nisu imali dovoljno sreće ni koncentracije u završnici.
Pelegrini je na pauzi reagovao izmenom, a nešto kasnije pokušao je da razmrda ekipu i trostrukom izmenom. Ništa nije pomoglo.
Štaviše, Rajo je u drugom poluvremenu bio mnogo direktniji i konkretniji, Kameljo je dvaput pokušao da zatrese mrežu. Betis je, doduše privremeno, spasila prečku posle Kameljovog silovitog udarca levom.
Spasa nije bilo u 71. minutu. Isi Palason je uspeo da iskontroliše loptu u kaznenom prostoru, a De Frutos je iz prve poslao u mrežu za 0:1. Rajo je disciplinovanom igrom sačuvao prednost i stigao do zaslužene pobede, dok Betisu ostaje da što pre zaboravi ovo izdanje i okrene se obavezama u Kupu kralja.
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
PRIMERA – 14. KOLO
Petak
Levante - Rasing Santander 1:3 (1:0)
/Romero 42 - Garsija 66, 90+5, Zabiri 81/
Subota
Real Betis - Rajo Valjekano 0:1 (0:0)
/De Frutos 71/
Malaga - Atletik Bilbao (U TOKU)
18.30: (6,00) Elče (5,00) Atletiko Madrid (1,45) - MOZZART RELAX
21.00: (1,17) Real Madrid (7,75) Alaves (14,0) - MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,15) Valensija (3,35) Osasuna (3,40) - MOZZART RELAX
16.15: (12,0) Deportivo La Korunja (7,25) Barselona (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,70) Selta (3,50) Viljareal (2,45) - MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Real Sosijedad (3,60) Sevilja (3,15) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,05) Espanjol (3,25) Hetafe (3,80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama