Prisetio se toga i jedan od najiskusnijih u redovima Italije Đampaolo Rići . "Ta pobeda bila je izuzetno važan trenutak za italijanski košarku u celini. Učvrstila je našu grupu i učinila da napravimo neka prijateljstva koja će trajati do kraja života" , rekao je kapiten Azura za Koriero delo Sport .

Istakao je važnost ovog meča, kao i to koliko Srbiji znači ova utakmica.

"Ponovo su pozvali mnogo igrača koji će se priključiti timu u odnosu na meč sa Litvanijom. To znači da i oni pridaju veliki značaj ovoj utakmici, što je sasvim razumljivo. Igraćemo u dvorani koja u nama budi predivne uspomene. Ko može da zaboravi ono veče 4. jula 2021. godine".

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Prokomentarisao je krilni igrač Milana povratak Alesandra Pajole u nacionalni tim.

"Veoma sam srećan što se vratio u reprezentaciju. Imao je fizičkih problema u završnici prošle sezone. Ovo su teška vremena za igrača. Onda je odluči da ode i igra u Beogradu. Kada je stigao u hotel, pitali smo ga da li je peške došao od kuće".

Obe ekipe posle devet odigranih utakmica imaju šest pobeda i tri poraza. Naš reprezentaciju bi trijumf značajno primakao Mundobasketu i nadamo se da će magija Pionira ovog puta paralizovati Azure.