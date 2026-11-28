Kapiten Italije: Pitali smo Pajolu da li je od kuće došao u hotel; igraćemo u dvorani koja nam budi uspomene
Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 16:55
Prisetio se Đampaolu Rići čuvenog trijumfa nad Srbijom u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju
Izuzeto važan okršaj očekuje Srbiju protiv Litvanije (nedelja, 19.00). Obe reprezentacije imaju imperativ pobede u trci za Mundobasket, a poznata je istorija međusobnih okršaja dva nacionalna tima.
Svakako da je najpoznatiji onaj u Beogradu, kada su Azuri upravo u Pioniru, poprištu sutrašnjeg meča, nadigrali Srbiju i ostavili je bez Olimpijskih igara u Tokiju .
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Prisetio se toga i jedan od najiskusnijih u redovima Italije Đampaolo Rići.
"Ta pobeda bila je izuzetno važan trenutak za italijanski košarku u celini. Učvrstila je našu grupu i učinila da napravimo neka prijateljstva koja će trajati do kraja života", rekao je kapiten Azura za Koriero delo Sport.
Istakao je važnost ovog meča, kao i to koliko Srbiji znači ova utakmica.
"Ponovo su pozvali mnogo igrača koji će se priključiti timu u odnosu na meč sa Litvanijom. To znači da i oni pridaju veliki značaj ovoj utakmici, što je sasvim razumljivo. Igraćemo u dvorani koja u nama budi predivne uspomene. Ko može da zaboravi ono veče 4. jula 2021. godine".
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Prokomentarisao je krilni igrač Milana povratak Alesandra Pajole u nacionalni tim.
"Veoma sam srećan što se vratio u reprezentaciju. Imao je fizičkih problema u završnici prošle sezone. Ovo su teška vremena za igrača. Onda je odluči da ode i igra u Beogradu. Kada je stigao u hotel, pitali smo ga da li je peške došao od kuće".
Obe ekipe posle devet odigranih utakmica imaju šest pobeda i tri poraza. Naš reprezentaciju bi trijumf značajno primakao Mundobasketu i nadamo se da će magija Pionira ovog puta paralizovati Azure.