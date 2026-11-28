Ostalo je još nešto više od 24 sata do utakmice kvalifikacija za Mundobasket u kojoj će selekcija Bosne i Hercegovine dočekati Litvaniju u kultnoj Zetri. Nadali su se domaćini da će pred pune tribine izaći u najjačem sastavu, a onda je stigla vest da u sastavu neće biti Džanana Muse.

Naime, FIBA je poslala dopis na adresu tamošnjeg košarkaškog saveza sa zahtevom da je potrebno platiti sumu od 18.400 evra na ime osiguranja za Džanana Musu. Savez nije bio u mogućnosti da plati ovaj iznos, pa se sam igrač ponudio da pozajmi novac.

"Ovo je ogromna sramota. Ni meni, niti bilo kome u timu nisu date nikakve informacije pre ovoga. Reći da sam šokiran je blago rečeno, jer prvi put čujem za ovo. Uprkos svemu ovome nadam se da će zemlja koju volim i čiji dres nosim pronaći rešenje za ovu neprijatnu situaciju i spasiti nas od ove velike sramote. Spreman sam da igram i želim da igram", rekao je Musa.