Podsetili su Nemci fudbalsku planetu ko ima monopol na maltretiranje rivala, ko nikada ne diže ručnu kada mu je protivnik uveliko na kolenima. Da, Panceri godinama unazad nisu ličili na sebe, trpeli su negativne rekorde, rano ispadali sa velikih takmičenja, ali Jirgen je došao kako bi Elf ponovo sejao strah. I deluje da će biti tako.

Nemačka je trijumfom rastužila Grke koji su ostali bez četvrtfinala budući da u grupi 2 tri ekipe imaju po 11 bodova, a da Grčka u trouglu sa Nemcima i Holanđanima ima najslabiju gol razliku.

Posle uvodnih 45 minuta i minimalnog vođstva domaćina, nije mirisalo na najubedljiviji poraz Holandije još od 1959. godine, kada su ih rastavili, pa... isto Nemci. Beše tada 7:0 uz het-trik legendarnog Uvea Zelera. Nemci večeras bili blizu obaranja rekorda, ali su namirisali krv i na 3:0, 4:0, pa i na 5:0, jurišali napred kao da love gol razliku za prolaz. A i sa 1:0 bi imali garantovano mesto u četvrtfinalu.

Deri Šerhant je razneo Barta Verbrugena u finišu prvog poluvremena, Florijan Virc sa dva sjajna pogotka u drugom delu igre, kompletirao vrhunsku jesen u Ligi nacija (četiri pogotka i jedna asistencija), a Brajan Gruda, momak koji je pre tri dana debitovao za Elf, pokazao da krupnim koracima izrasta u novo lice Klopove Nemačke.

Virc je na terenu bio upravo ono u šta ga je nemačka javnost pre nekoliko godina projektovala - apsolutni lider! Potez iz 60 minuta - magičan! Krađa, dribling, pa bomba za novu nemoć Verbrugena.

Ali sa kakvim samopouzdanjem je pored Holanđana nosi loptu Brajan Gruda!? Ne čudi što ga je, prema pisanju Bilda, pikirao minhenski Bajern. Momak koji u dresu Lajpciga pakuje golove kao od šale, večeras je poslužio i Nika Šloterbeka i Virca, pre nego što je zatresao mrežu i dokusurio Holanđane.

Nisu Nemci sakrili loptu Holanđanima, duel su završili sa 56 odsto poseda, ali koliko su samo bili direktniji! Praktično svaki put kada bi doneli loptu u protivničku trećinu, ušli bi i u šesnaesterac. A tamo su se šepurili i duel završili sa čak 50 dodira!? Poređenja radi, to je šest više nego u petak na Marakani.

Virdžil van Dajk nije bio spreman za završnicu grupne faze Lige nacija i to se osetilo. Lale su dozvolile Nemcima deset udaraca u okvir gola (plus dve stative), a nešto slično poslednji put im se dogodilo još krajem avgusta 2017. godine protiv Francuske (12 šuteva u okvir).

Gotovo identičan tim koji je pre samo tri dana uzeo dušu Grčkoj - doduše bez stuba Frenkija de Jonga - večeras je ostao bez duše. A dobili smo obrise duše Klopovog tima, ili napačke osovine. Jer godinama se pričalo o tandemu Virc - Musijala koji bi trebalo da nosi Manšaft u narednih 10, 15 godina. Međutim, fascinantno, kakvu je konekciju ostvario sa Grudom za tili čas.. Saradnja - besprekorna. Deluje da je bolje "kliknuo" sa Grudom za dve utakmice, nego sa Musijalom na 25.

Svaka čast Klopu na izboru novih fudbalera. Deluje da Nemačka ponovo ima čemu da se raduje. I da je nova, moćna gerenacija "u pripremi".