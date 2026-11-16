Odranije je Bosna i Hercegovina bila na spisku potencijalnih rivala Orlova, a od večeras i Slovenija. U teoriji to mogu da budu još dva rivala. Ako Irska sutra savlada Kosovo kao domaćin, biće druga u grupi i ulazi na spisak potencijalnih rivala. Ako gosti odole u Dablinu, onda će biti drugi, ali UEFA ne dozvoljava moguće duele Srbije i Kosova, tako da ta opcija otpada. U severnom komšiluku će igrati Mađarska i Severna Irska, a i u tom meču je domaćinu potrebna pobeda za drugo mesto. Severnoj Irskoj odgovara i remi. Kada se sve sabere, Srbija u baražu može na neku od reprezentacija iz regiona (BiH, Slovenija, Mađarska) ili neku od dve Irske.

Švajcarska je u stilu proslavila povratak u A diviziju. Selektor Murat Jakin je dao šansu nekim igračima koji su do sada imali manju minutažu, ali razlika se nije mnogo osetila. Iako je Škotima pobeda bitna i zbog Lige nacija i zbog mesta na žrebu u kvalifikacijama za EP, jednostavno nisu mogli da pariraju daleko ozbiljnijem domaćinu. Ferguson je posle dvadesetak minuta igre pogodio sopstvenu mrežu, a onda je sve rešeno na startu drugog poluvremena. Boteli je poturio nogu da skrene loptu u mrežu posle sjajne akcije Frojlera i Balee, a koji minut kasnije je Alvin Sančes poslao neodbranjiv hitac u mrežu Gana. U strelce se na kraju upisao i Zeki Amduni.

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Poraz Škota bi značio da Slovenci „ne moraju ništa” u Skoplju, ali oni su zadržali ozbiljan pristup i odradili ono što je do njih da se ne uzdaju u pomoć drugih. Danijel Šturm je nakon pola sata igre načeo domaćina u čijim redovima je starter bio Zvezdin Matej Gaštarov, a na kraju je potvrdio pobedu drugim golom u nadoknadi vremena. U međuvremenu je i David Zec zatresao mrežu Stoleta Dimitrievskog.

Švajcarska se vratila u A diviziju Lige nacija, Slovenija će u baraž, Škotska ostaje u B diviziji, a Makedonci su ispali u C diviziju bez osvojenog boda.

Žreb za baraž je u petak u podne, a Srbija će sutra uveče znati sve moguće rivale na njemu. Za sada su to sigurno Bosna i Hercegovina i Slovenija. I dok mi nudemo vagali i kalkulisali ko bi nam najviše odgovarao, postoji i drugao ugao gledanja. Srbija će svakako biti najpoželjniji rival reprezentacijama iz B divizije jer su im druge opcije Hrvatska, Vels i najverovatnije Norveška.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Ponedeljak

GRUPA 1

Švajcarska - Škotska 4:0 (1:0)

/Ferguson 22 autogol, Boteli 47, Sančes 51, Amduni 89/

Severna Makedonija - Slovenija 0:3 (0:1)

/Šturm 29, 90+1, Zec 66/