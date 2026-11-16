Pored njega, Srbija ima jaku evroligašku bazu sa liderima poput Vasilija Micića, Marka Gudurića i Filipa Petruševa, uz Aleksu Avramovića koji je na pozajmici u Bahčešehiru, a tu su i predstavnici Crvene zvezde i Partizan Mozzart Beta, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Đurišić i Vojin Medarević, odnosno Arijan Lakić, Vanja Marinković i Nikola Tanasković.

Na spisku nema Nikole Milutinova kojeg je na početku evroligaške sezone mučila povreda i kojem je neophodan odmor, a interesantan je povratak krilnog centra Galatasaraja Alena Smailagića koji je svoju jedinu zvaničnu utakmicu za seniorsku reprezentaciju Srbije odigrao 25. novembra 2021. godine protiv Letonije. Smailagić je bio na spisku i za prošli Evrobasket, ali je tada otpao zbog povrede. Alimpijević ga je zvao u reprezentaciju i prošlog novembra, ali je i tada povreda pokvarila planove.

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, Marko Barać, Vladimir Jovanović, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Stanojević, Stefan Radojičić i Jovan Petrović.

Duel sa Litvanijom na programu je 26. novembra, dok Alimpijevićevi puleni dočekuju Italiju tri dana kasnije.

KOMPLETAN SPISAK SRBIJE

Aleksa Avramović (Bahčešehir), Filip Barna (Manisa), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Nikola Đurišić (Crvena zvezda), Marko Gudurić (Olimpija Milano), Petar Kovačević (Bosna), Balša Koprivica (Burgos), Arijan Lakić (Partizan Mozzart Bet), Andrej Lučić (Mega), Vladimir Lučić (Bajern Minhen), Vanja Marinković (Partizan Mozzart Bet), Vojin Medarević (Crvena zvezda), Vasilije Micić (Hapoel Tel Aviv), Dušan Miletić (Hapoel Jerusalim), Luka Mitrović (Bahčešehir), Stefan Momirov (Oldenburg), Jovan Novak (Borac Mozzart), Filip Petrušev (Dubai), Uroš Plavšić (Kluž), Alen Smailagić (Galatasaraj), Lazar Stefanović (Igokea) i Nikola Tanasković (Partizan Mozzart Bet).