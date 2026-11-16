Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 21:42
Jadno poluvreme Orlova
Da čovek razume da se protiv Nemačke i Holandije ne može ništa više od poraza. Jasno je i da Srbija nikada u istoriji nije imala slabije fudbalere i tanji tim. Bilo je i pre početka Lige nacija svakom, iole upućenom u fudbalske prilike, jasno da Grčka ima jaču ekipu od Srbije.
Ali, makar je ljudski bilo nadati se da Srbija može nešto da uradi u dva meča protiv te Grčke. U Beogradu je bila na pragu remija i ostala bez njega u poslednjim momentima meča. Lišena takmičarske ambicije kao poslednjeplasirana u grupi, na revanš u Volos je otputovala rasterećenija od domaćina iza kojeg je bila katastrofa u Holandiji (7:0).
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Međutim, nikakve okolnosti i psihologija ne pomažu Veljku Paunoviću i njegovim izabranicima da zaigraju fudbal. Jer, ovo što su večeras igrali u Grčkoj u prvih 45 minuta zaista ne liči ni na kakvu vrstu fudbala. Nije ličilo ni u prethodnim mečevima, ali ovo poluvreme večeras zaista je za nevericu. Srbija nije uspevala ama baš ništa. Prvi i jedini šut je uputila u 45. minutu kada je Jovićev mlak pokušaj levicom sa dvadesetak metara nekako došao do gola i pao u ruke golmana Mandasa. Do tada, ama baš ništa!
Tužna statistička slika prvog poluvremena.
Grci 12 šuteva – Srbija jedan. Grci 21 kontakt sa loptom u protivničkom šesnaestercu – Srbija mizerna dva. Grci sedam kornera – Srbija nijedan. Grci 60 odsto posed lopte – Srbija 40%. Grci 62 tačna pasa u poslednjoj trećini – Srbija 16. I tako iz kolone u kolonu…
Kao da igraju Francuska i San Marino… Nije tajna da je Veljku Paunoviću trenerski uzor Čolo Simeone, ali ovo je baš otišlo u krajnost. Srbija nikada ni pod kim nije igrala gori fudbal.