Da čovek razume da se protiv Nemačke i Holandije ne može ništa više od poraza. Jasno je i da Srbija nikada u istoriji nije imala slabije fudbalere i tanji tim. Bilo je i pre početka Lige nacija svakom, iole upućenom u fudbalske prilike, jasno da Grčka ima jaču ekipu od Srbije.

Ali, makar je ljudski bilo nadati se da Srbija može nešto da uradi u dva meča protiv te Grčke. U Beogradu je bila na pragu remija i ostala bez njega u poslednjim momentima meča. Lišena takmičarske ambicije kao poslednjeplasirana u grupi, na revanš u Volos je otputovala rasterećenija od domaćina iza kojeg je bila katastrofa u Holandiji (7:0).