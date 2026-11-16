Imala je Srbija luksuz večeras u Volosu da može i da izgubi sa tri razlike, pa da se plasira u martovski baraž i poražena je sa „samo“ 1:0, te će na proleće probati da se izbori za opstanak u elitnom društvu. Gde joj po svemu viđenom ove jeseni nije mesto.

Plasman u baraž je jedina svetla tačka i ove večeri i celog nastupa Orlova u Ligi nacija. Sve ostalo je bilo – beda. Ako su Nemačka i Holandija nedodirljive sile za Srbiju u ovom momentu, očekivalo se više fudbala protiv Grčke. Da se nešto pokaže, nešto odigra, šutne neki put na gol, postigne neki pogodak... Pogotovo se sve to očekivalo posle užasnog izdanja Paunovićevog tima tri dana ranije na Marakani protiv Nemačke. A, u stvari, u Volosu je samo nastavljeno po istoj matrici: sporo, nepovezano, bez ikakve igre i ideje na terenu, bez ambicije da se napadne protivnik, sa strahom da se gurne pas, da se napravi prodor.

Srbija nema igru. I dalje se oslanja na to da neko nešto sam uradi, proda neki vic, ukrade loptu, pogodi iz prekida. Nikakav automatizam u igri nema, nijednu uvežbanu varijantu s loptom. Pokušavao je Paunović sa raznim kombinacijama u ovih šest utakmica Lige nacija, ali samo je donekle protiv Holandije ideja dobila neku izvedbu na terenu. Sve ostalo je bilo – čemerno. Večeras jednako očajno sa teško pokretnim Mitrovićem u napadu, sa sporim veznim redom, koji je uporno gurao loptu nazad, sa potpuno indisponiranim bekovima... Kapa dole samo golmanu Petroviću. A, golmani su najviše aplauza dobili za ovih šest utakmica.

Prvo poluvreme Srbija je završila sa jednim šutem na gol i to Jovićevim u poslednjem minutu i „cela“ dva kontakta s loptom u protivničkom šesnaestercu. Bilo je bolno gledati kako Paunovićevi puleni i kada teškom mukom dođu do lopte, doslovno ne znaju šta s njom da rade, kuda da krenu, da li uopšte da napadnu. Videli smo mnogo mahanja na terenu, sleganja ramenima, pregršt lopti unazad, pa i situaciju da je Nedeljković pretrčao od centra do gol-auta sa dvojicom rivala pored sebe, a da nijednog srpskog fudbalera nije bilo ni u vidokrugu od 30 metara. Nije imao kome da odigra loptu. Orlovi, prosto rečeno, iako su izašli sa dvojicom špiceva, nisu došli na teren da napadaju. I Jović i Mitrović su celo poluvreme igrali okrenuti leđima golu Mandasa i više igrali defanzivu, kvareći pokušaje Grčke da mirnim pasom iz poslednje linije uđe u igru, nego što bili opasnost po mrežu protivnika.

Srećom pa je Đorđe Petrović ponovo bio na visini zadatka i sprečio je nekoliko dobrih pokušaja Colisa da donese prednost Grcima, dok su udarci Kulijerakisa i Mavropanosa posle prekida završili iznad prečke.

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U prvih 25 minuta utakmica je bila krajnje nezanimljiva, pa je publika počela sama da se zabavlja – meksičkim talasima. To kao da je bila packa fudbalerima Grčke, koji su posle toga dodali gas i počeli sve češće da budu opasni po gol Srbije.

Drugo poluvreme je po sadržaju bilo još slabije. Srbija se dodatno stisla, grčevito braneći taj jedan bod, ali kada je Masuras probio i taj bedem u 69. minutu, bilo je jasno šta se sprema – novi poraz. Mogao je da bude izbegnut u nadoknadi kada je Tadić centrirao, a Milenković probao glavom, tada je propala i poslednja šansa da Orlovi makar nešto „kljucnu“ na kraju takmičenja.

U petak će biti žreb za baraž, dobila je Srbija još koju utakmicu „gratis“ do početka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Ali, sve to džaba kada na terenu nikakvog pomaka nema...

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 6. KOLO

GRČKA - SRBIJA 1:0 (0:0)

/Masuras 69/

Stadion: Pantesaliko (Volos)

Kapacitet: 22.700

Sudija: Majkl Oliver (Engleska)

GRČKA: Mandas - Rota, Mavropanos, Kulijerakis, Cimikas - Zafiris, Andrucos - Karecas (od 61. Bakasetas), Pavlidis (od 73. Kostulas), Colis (od 88. Tete) - Duvikas (od 61. Masusar)

SRBIJA: Petrović - Eraković, Milenković, Babić (od 46. Gudelj) - Nedeljković (od 75. Lučić), Maksimović, Lukić, Bukinac (od 80. Sukačev) - SMS - Mitrović (od 65. Tadić), Jović (od 65. Cvetković).

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 6. KOLO

Grupa 2

Grčka - Srbija 1:0 (0:0)

/Masuras 69/

Nemačka - Holandija 5:0 (1:0)

/Šerhant 41, Virc 60, 71, Šloterbek 65, Gruda 77/