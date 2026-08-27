Četvrta pozajmica u poslednje dve godine: Ima li sreće za ovog čoveka u Kataloniji?

Prethodne dve godine je proveo na privremenom radu u Osasuni, Selti i Romi. U Vigu i Rimu tek po šest meseci… Bajern mu je ovog leta opet rekao da ne računa na njega, interesovali su se Malaga, Sevilja, Alaves, ali je najkonkretniji bio Espanjol.

Pomoglo je i što je Saragosa pristao na smanjenje plate. U Minhenu mu je sledovalo 3.000.000 evra neto po sezoni, a u Barseloni će igrati za 2.500.000, od čega će Bajern pokrivati oko 700.000.

Imao je i bogatije ponude sa Bliskog istoka, ali je jasno stavio do znanja da mu je fudbal važniji. Trener Manolo Himenez je dobio nepredvidivog driblera koji će najverovatnije prvo imati ulogu džokera sa klupe i probati da se tim putem vrati u nekadašnju formu kada je dobio i poziv reprezentacije.

Bajern je tako uspeo da reši većine precrtanih. Juče su se otarasili Paljinje, danas Saragose, ostaje samo još Saša Boe.