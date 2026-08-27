Jeziv žreb za Marka Nikolića: Real, Siti, Dortmund... Biće pakao i za PSŽ

Jedini srpski trener u novoj sezoni - Marko Nikolić, teško da je mogao gore da prođe. Njegov AEK moraće na megdan Real Madridu, Mančester Sitiju, Borusiji Dortmund, Romi... A onda kao da to nije bilo dovoljno pa je kompjuter iz slabijih šešira grčkom šampionu dodelio još Galatasaraj i pravi nagaznu minu iz onog poslednjeg - Komo.

Utisak je da će AEK najbolje šanse da dođe do celog plena imati protiv Šahtjora iz Donjecka, koji će svoje mečeve kao domaćin igrati na Stamford Bridžu.

Ne može sjajnim žrebom da se pohvali ni vladajući prvak Starog kontinenta. Pogotovo ako se u obzir uzme da četa Luisa Enrikea sada već po pravilu sporo hvata zalet i dosta kasno dostiže optimalnu formu. Pariz će čist zicer imati samo protiv Slovana iz Bratislave. Sa Barsom i Mančester Sitijem biće veliki derbiji, sa Romom, Aston Vilom, Viljarealom, Komom, pa i Galatom - prilično nezgodno.

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Zanimljivo da je kompjuter spojio nekoliko parova čije smo odmeravanje snaga imali prilike da vidimo u protekle dve godine. Dakle, ponovo nas čekaju okršaji Bajerna i Arsenala, Barse i Pariza, Reala i Arsenala, Liverpula i Atletika, Dortmunda i Intera, Pariza i Vile...

Nema sumnje da će uzbudljivo biti kad Sesk Fabregas sa Komom udari na svoju Barselonu, baš kao i u duelima Atletika s Norvežanima. Sećate se sigurno kako se Bode proletos isprsio u Madridu. E pa sada će Dijego Simeone morati na najčuveniji 'veštak' Evrope, na revanš, a onda će i ugostiti šampiona Norveške - Viking.

Region ni drugu godinu zaredom nema predstavnika među najboljima (poslednji sinoć otpali zagrebački Dinamo i slovenačko Celje), pa ćemo u smislu poređenja s ovdašnjim klubovima s pažnjom ispratiti nastupe atinskog AEK-a, LASK-a, Slovana iz Bratislave, Vikinga, praške Slavije, Sabaha...

Prve utakmice novog izdanja najjačeg klupskog takmičenja na programu su od 8. do 10. septembra. U pitanju je ono 'zaštićeno' kolo, kada će od utorka do četvrtka na programu biti samo mečevi Lige šampiona. Prva faza završava se 27. januara, početak plej-ofa planiran je za sredinu februara, dok je finale zakazano za 5. jun na stadionu Metropolitano u Madridu.

RASPORED

Ligaška faza

1. kolo: 8–10. septembar 2026.

2. kolo 13/14. oktobar 2026.

3. kolo: 20/21. oktobar 2026.

4. kolo: 3/4. novembar 2026.

5. kolo: 24/25. novembar 2026.

6. kolo: 8/9. decembar 2026.

7. kolo: 19/20. januar 2027.

8. kolo: 27. januar 2027.

Nokaut faza

Plej-of: 16/17. i 23/24. februar 2027.

Osmina finala: 9/10. i 16/17. mart 2027.

Četvrtfinale: 6/7. i 13/14. april 2027.

Polufinale: 27/28. april i 4/5. maj 2027.

Finale: 5. jun 2027. (Madrid)