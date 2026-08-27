Žreb za US Open: Novak može na Alkarasa u polufinalu, a pre toga na putu Vavrinka, Medvedev…

Na kontra strani je Aleksander Zverev, ne može sa osvajačem Rolan Garosa srpski teniser da se odmeri pre finala. Sve to je poprilično daleko, pa da se usredsredimo na ono što je bliže, na početak US Opena…

Žrebom je utvrđeno da će najveći svih vremena turnir u Njujorku otvoriti duelom sa Marijanom Navoneom. Ume da bude neugodan Argentinac, mada to nije ništa spram onoga što bi Novaka Đokovića čekalo ukoliko bi ga prošao. Usledili bi obračuni sa teniserima koje i te kako dobro poznaje i koji su marke u belom sportu.

Prema projekcijama Stanislas Vavrinka ili Mateo Beretini bi u narednom kolu mogli da budu suparnici Novaku Đokoviću, a u trećem potencijalno još jedan argentinski teniser – Martin Ečeveri. U osmini finala Andrej Rubljev ili Brendon Nakašima, a u četvrtfinalu Danil Medvedev ili Frensis Tijafo.

Naravno, samo ukoliko neko od njih pre toga debelo ne podbaci.

Aleksander Zverev je prvi noslac na US Openu, a u njegovoj polovini kostura je i Feliks Ože Alijasim, kao i Flavio Koboli, Aleks de Minor, Tejlor Fric, pa Lorenco Museti, Lerner Tijen. U delu gde su Novak Đoković i Karlos Alkaras su još Ben Šelton, Artur Fils, Aleksander Bublik, Tomi Pol, Kameron Nori…

US Open počinje 30. avgusta i trajaće do 13. septembra.