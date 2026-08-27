Seltik pokušao da ukrade Ugrešića i nudio pola miliona više

Seltik je u poslednji čas pokušao da ukrade Ognjena Ugrešića, ponudivši veću sumu novca od one koju je Partizan već prihvatio od solunskog PAOK-a, međutim, ta ponuda je odbijena, saznaje Mozzart Sport.

Predstavnici giganta iz Glazgova ponudili su 500.000 više od grčkog kluba, tačnije 6.500.000 evra u osnovici, kao i bonuse od 1.500.000 evra i 10 odsto od naredne prodaje. Te dve poslednje stavke su jednake onome što daje klub sa stadiona Tumba. Beogradski crno-beli nisu želeli da naprave potez koji bi narušio odnose između dva kluba i zato su se Ostrvljanima zahvalili.

„Tačno je da se Seltik javio i ponudio više od PAOK-a, nama bi tih 500.000 evra razlike, u situaciji u kojoj se Partizan nalazi, dosta značio, jer je u trenutnim okolnostima to značajna svota novca. Dali smo reč ljudima iz PAOK-a i nijednog trenutka nismo želeli da narušimo bratske odnose između klubova, što je za nas mnogo bitnije od profita koji bismo ostvarili od potencijalnog transfera Ugrešića u Škotsku“, poručio je za naš portal predsednik Partizana Rasim Ljajić.