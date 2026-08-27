Moneke i Izundu bez koša iz igre za Nigeriju u ubedljivom porazu

U momentu dok se klubovi polako spremaju za nove sezone, mnogi nisu kompletni iz vrlo prostog razloga: u jeku su kvalifikacioni prozori za Mundobasket širom planete. Od Evrope do Afrike, a baš u kvalifikacijama u Africi navijači Crvene zvezde imaju dva svoja igrača od kojih mnogo toga očekuju u sezoni koja nas čeka — Čimu Monekea i Ebuku Izundua.

Članovi Crvene zvezde su reprezentativci Nigerije, ali se danas nisu proslavili. Naime, na startu druge runde kvalifikacija Nigerija je doživela ubedljiv poraz od Kameruna rezultatom 78:62.