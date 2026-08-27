Moneke i Izundu bez koša iz igre za Nigeriju u ubedljivom porazu
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 19:33
Tandem Crvene zvezde odigrao slabu utakmicu protiv Kameruna
U momentu dok se klubovi polako spremaju za nove sezone, mnogi nisu kompletni iz vrlo prostog razloga: u jeku su kvalifikacioni prozori za Mundobasket širom planete. Od Evrope do Afrike, a baš u kvalifikacijama u Africi navijači Crvene zvezde imaju dva svoja igrača od kojih mnogo toga očekuju u sezoni koja nas čeka — Čimu Monekea i Ebuku Izundua.
Članovi Crvene zvezde su reprezentativci Nigerije, ali se danas nisu proslavili. Naime, na startu druge runde kvalifikacija Nigerija je doživela ubedljiv poraz od Kameruna rezultatom 78:62.
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Oba igrača Crvene zvezde nisu odigrala onako kako se očekivalo. Čima Moneke je ubacio samo tri poena i promašio je svih pet šuteva iz igre. Pogađao je samo sa linije za slobodna bacanja, a u igri je proveo 26 minuta. Izundu je sa druge strane bio samo šest minuta na parketu i nije uspeo da se upiše u listu strelaca.
Ovim porazom Nigerija je sada ispod crte, jer je trenutno četvrta sa četiri pobede i tri poraza. Ispred su dominantni Kamerun, Južni Sudan za koji je u ovom prozoru igrao Karlik Džons, dok je trenutno Gvineja treća.
Što se tiče same utakmice, Kamerun je već u prvih 10 minuta stekao solidnu prednost i do kraja je nije ispuštao, a evidentno je po rezultatu da je Nigerija imala ogromnih problema u realizaciji napada, te su zbog toga ostali na svega 62 ubačena poena.
Jedini koji je bio tek nešto raspoložen u napadu jeste Kejleb Agada sa 13 poena, bek koji igra u ACB ligi. U Kamerunu je dominantan bio centar Iv Misi, inače član Nju Orleans Pelikansa, koji je predvodio svoju ekipu do pobede sa 24 poena i devet skokova za samo 26 minuta na parketu.