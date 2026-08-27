Pele Larson ušao u istorijske knjige i šokirao Finsku

Švedski reprezentativac i krilni košarkaš Majami Hita, Pele Larson, ispisao je istorijske stranice evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, predvodeći svoju selekciju do velike pobede na gostovanju u Finskoj rezultatom 86:81.

Larson je odigrao fantastičan meč i završio ga sa 31 poenom i 5 skokova za nešto više od 31 minuta na parketu (7/10 za dva, 2/7 za tri, 11/14 slobodna bacanja). Ovim učinkom, 25-godišnji Šveđanin postao je prvi evropski igrač u istoriji kvalifikacija koji je postigao 30 ili više poena na dve uzastopne utakmice, pošto je i u prethodnom reprezentativnom nastupu upisao identičan broj poena.