Pele Larson ušao u istorijske knjige i šokirao Finsku
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 20:20
Švedska nadigrala Fince sa Laurijem Markanenom u okviru kvalifikacija za Mundobasket
Švedski reprezentativac i krilni košarkaš Majami Hita, Pele Larson, ispisao je istorijske stranice evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, predvodeći svoju selekciju do velike pobede na gostovanju u Finskoj rezultatom 86:81.
Larson je odigrao fantastičan meč i završio ga sa 31 poenom i 5 skokova za nešto više od 31 minuta na parketu (7/10 za dva, 2/7 za tri, 11/14 slobodna bacanja). Ovim učinkom, 25-godišnji Šveđanin postao je prvi evropski igrač u istoriji kvalifikacija koji je postigao 30 ili više poena na dve uzastopne utakmice, pošto je i u prethodnom reprezentativnom nastupu upisao identičan broj poena.
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Sa druge strane, prva zvezda Finske i Utah Džeza, Lauri Markanen, poptuno je podbacio. Larsonova odbrana i pritisak ostavili su Markanena na svega 11 poena i 3 skoka za 32 minuta, uz katastrofalan šut iz igre (2/4 za dva, 0/9 za tri poena). U redovima Finske istakao se novi centar Barselone Olivije Nkamhua sa 19 poena, dok je kod Šveđana odličan bio i Simon Birgander sa dabl-dabl učinkom od 17 poena i 10 skokova.
Ovom pobedom Švedska se izjednačila sa Finskom na tabeli grupe L druge faze kvalifikacija (obe ekipe imaju skor 4-3). U grupi se nalaze još Francuska, Estonija, Slovenija i Mađarska, a samo tri najbolje plasirane reprezentacije obezbediće kartu za Mundobasket u Kataru.
Šveđane već 30. avgusta očekuje spektakl i duel protiv Francuske u Stokholmu, dok Finska istog dana gostuje Estoniji u Talinu.
Podsetimo, Larson iza sebe ima sjajnu regularnu sezonu u NBA ligi gde je za Majami Hit prosečno beležio 11,4 poena, 3,5 skokova i 3,4 asistencije na 70 odigranih mečeva.