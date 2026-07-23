Zubairu posle sjajne partije: Nadam se da je ovo samo početak

Zaplesao je Ibrahim Zubairu u četvrtak uveče Humskom ulicom i poveo Partizan u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Odličnu igru protiv luksemburške Une Štrasen (4:0) napadač crno-belih krunisao je sa dva gola. Pre toga je asistirao Eriku Kojzeku za vođstvo crno-belih u već u četvrtom minutu.

Imao je momak iz Akre problem s povredom skočnog zgloba, zbog čega je propustio veliki deo prošle sezone, ali je večeras podsetio na izdanja koja je imao kada je pomogao ubskom Jedinstvu da se domogne Mozzart Bet Superlige.

"Parizan je veliki klub, kada igramo ovako svi očekuju da pobeđujemo i to smo uradili. Sada smo fokusirani na sledeću utakmicu, nadam se da je ovo samo početak, ako nastavimo da igramo ovako još ćemo pobeđivati", izjavio je Zubairu posle okršaja sa Luksemburžanima.