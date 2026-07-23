OCENE – PARTIZAN: Zubairu je zvrk, ali kakav Sekov trk! Grobari da kucnu u drvo zbog Roganovića
Vreme čitanja: 1min | čet. 23.07.26. | 23:33
Očigledni problemi u veznom redu, pomalo i u odbrani
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Miloš KrunićGolman
Možda i sam iznenađen što je stručni štab posegao za promenom na gol-liniji već posle prve takmičarske utakmice, u drugoj nije bio baš najspretniji. Videlo se to u situaciji kada je nepotrebno izleteo izvan šesnaesterca i traljavo ispucao loptu u aut, a kardinalnu grešku napravio je u smiraj prvog poluvremena, koju Una Štrasen samo pukom srećom nije pretvorio u pogodak. Ofanziva inače nije jača strana Luksemburžanima, mada su zapretili preko kapitena Nikolasa Pereza, čiji je pokušaj Krunić rutinski uhvatio.
Ocena
5.5
Milan RoganovićOdbrana
Zrelo! Kod njega je krivulja oscilacija tokom svih 90 minuta bila najmanje uočljiva. Skoro da je sve vreme igrao u jednakom, visokom ritmu. Verovatno ima nešto i do sjajnog otvaranja meča, kada je prelepim pasom kroz odbranu Luksemburžana omogućio Zubairuu da uposli Kojzeka za inicijalnu prednost. To mu je dalo krila da nastavi sigurno, preseče brojne napade rivala u samom začetku i deluje kao da u nogama ima na desetine ovakvih evropskih mečeva. U drugom delu je fantastično centrirao za pokušaj Kojzeka glavom, neprestano se ubacivao i špartao pored aut-linije napred-nazad. Ako je ovo nagoveštaj da se vratio u prepoznatljivi mod iz prošlog leta, Grobari bi komotno mogli da kucnu u drvo.
Ocena
7
Stefan MilićOdbrana
Poput većeg dela tima, učinkom je uspeo da zamaskira ne baš impresivnu partiju na terenu. Prijaće mu asistencija Zubairuu za 3:0, ali je u samoj igri bilo dosta problema. Još kako. Posebno u dodavanjima, kojima je u nekoliko navrata omogućio igračima Una Štrasena da se opasno približe Kruniću. U skok-igri vrlo dobar, izuzetno agresivan, odlučan – i na tome ide „palac gore“. Ali, kada je potrebno mirno voditi igru i osmisliti smislen napad iz poslednje linije, e tu je već „palac dole“.
Ocena
6.5
Stefan MitrovićOdbrana
Za nijansu bolji i stabilniji član štoperskog tandema. Nije imao posebno komplikovan zadatak, jer su Luksemburžani skroman sastav, mada je bilo nekoliko prilično loših i zakasnelih reakcija. Možda i razumljivih za ovaj rani period sezone. Početkom drugog poluvremena dobro je skočio i glavom probao na centaršut Vukotića da se upiše u strelce.
Ocena
6.5
Samson NvuluOdbrana
Nigerijac je bio Ahilova peta Partizanove odbrane. Stručni štab Una Štrasena ga je očigledno označio kao najslabiju tačku koju treba konstantno napadati, pa su maltene od drugog minuta svi napadi gostiju usmeravani na tu stranu terena. Mladi levi bek se opasno mučio i imao ogromne probleme da zaustavi Babu Sejea. Znatno se popravio u drugom poluvremenu, kada je i kompletan tim Partizana ostavio daleko bolji utisak nego u uvodnih 45 minuta.
Ocena
5.5
Aleks ZekovićVezni
(do 64. minuta) Zasad mu Saša Ilić veruje. Posle ove partije sasvim je opravdano zapitati se da li je to poverenje oročeno i dokle će da traje. Prvi konkretan potez nekadašnji đak Fajenorda izveo je tek u 56. minutu: presekao je loptu, povukao obećavajuću kontru i – pogrešio u asu. Nešto kasnije je samoinicijativno šutirao iz slobodnog udarca na svojoj prvoj utakmici u Humskoj, i to pored živih Vukotića i Ugrešića. Odmah posle toga zaradio je javnu opomenu zbog zakasnelog i neopreznog starta, nakon čega ga je trener opravdano zamenio.
Ocena
5.5
Ognjen UgrešićVezni
Kada pogledate suv statistički učinak, rekli biste da je to – to. Inicirao je akciju za gol za 2:0 dalekometnim hicem, potom i sam pogodio za 4:0 i znao emotivno da proslavi taj, možda i oproštajni pogodak u Humskoj... Ruku na srce, sama igra nije bila ni blizu nivoa na koji je navikao crno-belu publiku. Primetno je bilo da se muči, da nije na potrebnom broju obrtaja, a ni lopta ga baš nije slušala. Možda je prisutna i doza nervoze u iščekivanju najavljenog transfera, što je u ovim okolnostima potpuno prirodno i ljudski.
Ocena
6.5
Milan VukotićVezni
(do 64. minuta) Na prošloj utakmici nosio je kapitensku traku. Na ovoj – ni blizu lidera kakav bi morao da bude na terenu. Partizan se mučio sa nedoraslim rivalom između ostalog i zato što je vezni red, predvođen reprezentativcem Crne Gore, bio previše statičan. Umesto da kretnjama i loptama unapred razigra ostatak tima, ostao je zarobljen u proseku. Utisak je donekle popravio dobrim udarcem s početka i solidnim slobodnjakom pred kraj prvog poluvremena, ali je sve to bilo preskromno od momka od koga se očekuje da pravi razliku. Posebno na ovom nivou.
Ocena
6
Demba SekNapad
Lako su mogli da se detektuju uzdasi na tribinama maltene svaki put kada Senegalac primi loptu. Delom u nadi da će prodorom napraviti višak po strani, a delom usled razočaranja kada je loptu povukao od aut-linije čitavih 30 metara – poprečno! Ako je želeo da tako impresionira publiku, uspeo je, jer tako nešto u Humskoj stvarno dugo nije viđeno. Samo što je, naravno, bilo ontraproduktivno. Ipak, kada je počelo drugo poluvreme uradio je konkretnu stvar za tim – svojom upornošću iznudio je crveni karton Edisa Agovića i olakšao posao do kraja.
Ocena
6
Ibrahim ZubairuVezni
(do 72. minuta) Ubjedljivo najproduktivniji i najraspoloženiji pojedinac u taboru Parnog valjka. I igrački i statistički! Kraj njegovog imena stoje dva gola i asistencija Kojzeku za početnu prednost – dovoljno za epitet igrača utakmice. Uželeo se fudbala posle duge pauze, jer i kada se oporavio od teške povrede nije baš dobijao mnogo minuta u Drugoj ligi Turske. U četvrtak uveče delovao je kao pravi mali zvrk na terenu – potpuno neuhvatljiv! Da, protiv predstavnika Luksemburga, ali povremeno zaista neuhvatljiv. Potez večeri bio je prelep pogodak glavom, iako je visok „tek“ 175 centimetara. Sa terena je ispraćen zasluženim ovacijama, što je čast koju Grobari ukažu strancima samo kada prepoznaju ogromnu energiju i kvalitet. Učinak je bio zadovoljavajući, mada je u nekim fazama falilo još par prodora po boku, ali i za to postoji opravdanje jer je morao učestalo da se vraća i pomaže nesnađenom Samsonu.
Ocena
7.5
Erik KojzekNapad
(do 64. minuta) Prva šansa i odmah – gol! To bi trebalo da bude zlatni princip po kome će funkcionisati novi špic Partizana. Naravno da neće uvek imati zicer kao u petom minutu koji mu je na tacni stvorio Zubairu, ali valjalo je ispratiti pametnu kretnju saigrača i rutinski poentirati. Posle toga je odradio ogroman posao u presingu na poslednju liniju rivala, lepo se kretao, ali je dobijao prilično malo upotrebljivih lopti sve do one koja je sletela na glavu Austrijanca posle odličnog ubacivanja Roganovića.
Ocena
6.5
Milan AleksićVezni
(od 64. minuta) Poslao je nekoliko kvalitetnih lopti iza leđa odbrane gostiju i nagovestio da bi mogao da bude ozbiljno osveženje u kreativnom delu veznog reda.
Ocena
6
Že -Napad
(od 64. minuta) Najpre uhvaćen u ofsajdu, potom blokiran, a na kraju i indisponiran prilikom udarca. Ipak, snagom je u nekoliko situacija doslovno ugurao rivala u kazneni prostor i mogao bi u nastavku sezone da bude od koristi.
Ocena
5.5
Bogdan KostićNapad
(od 64. minuta) Može i mora on mnogo bolje. Ovo je večeras bilo čisto odrađivanje posla u trenucima kada je utakmica odavno bila rešena.
Ocena
5.5
Nemanja TrifunovićVezni
(od 72. minuta) Premalo vremena na terenu za konkretan utisak, osim jednog udarca iz okreta koji je završio u bloku.
Ocena
-
Šaka TraoreNapad
(od 72. minuta) Vidljivo je da je brz, ume fino da zalomi rivala i u trenu promeni pravac kretanja, ali je ove večeri delovao dosta neodlučno u situacijama kada je mogao neometano da šutira sa veće distance.
Ocena
6
Saša IlićTrener
Položio je prvi evropski test na klupi Partizana, tačno na dan kada je na istom ovom mestu, pre 29 godina, odigrao svoj premijerni meč u crno-belom dresu. Rezultatski, bilo je savršeno (4:0). Igrački – ni blizu. Čim je postigao rani gol, Partizan je neobjašnjivo stao i to ga sigurno nimalo ne raduje. Baš kao ni ozbiljne „rupe“ u igri od po 10-15 minuta, kardinalne greške u odbrani i pad dekoncentracije. Posle saveta i pritiska u svlačionici na pauzi, njegovi pitomci su u nastavku izašli odlučnije i znatno popravili utisak. Ipak, i samom legendarnom kapitenu je jasno da je ovo bilo samo za prelaznu ocenu, imajući u vidu skroman kvalitet rivala.
Ocena
7
Saša IlićIbrahim ZubairuDemba Sek