OCENE – PARTIZAN: Zubairu je zvrk, ali kakav Sekov trk! Grobari da kucnu u drvo zbog Roganovića

Ibrahim Zubairu Vezni

(do 72. minuta) Ubjedljivo najproduktivniji i najraspoloženiji pojedinac u taboru Parnog valjka. I igrački i statistički! Kraj njegovog imena stoje dva gola i asistencija Kojzeku za početnu prednost – dovoljno za epitet igrača utakmice. Uželeo se fudbala posle duge pauze, jer i kada se oporavio od teške povrede nije baš dobijao mnogo minuta u Drugoj ligi Turske. U četvrtak uveče delovao je kao pravi mali zvrk na terenu – potpuno neuhvatljiv! Da, protiv predstavnika Luksemburga, ali povremeno zaista neuhvatljiv. Potez večeri bio je prelep pogodak glavom, iako je visok „tek“ 175 centimetara. Sa terena je ispraćen zasluženim ovacijama, što je čast koju Grobari ukažu strancima samo kada prepoznaju ogromnu energiju i kvalitet. Učinak je bio zadovoljavajući, mada je u nekim fazama falilo još par prodora po boku, ali i za to postoji opravdanje jer je morao učestalo da se vraća i pomaže nesnađenom Samsonu.