Šerif u crno-belom: Endijaje na putu ka Grčkoj

Kako navodi grčka Gazeta, postignut je dogovor između Samsunspora i PAOK-a, pa se očekuje da Šerif uskoro dođe u Solun, odradi lekarske preglede, a potom potpiše ugovor sa crno-belima. Iza njega je solidna sezona u turskom šampionatu u kojem je u dresu Samsunspora postigao deset golova i upisao asistenciju. Senegalski reprezentativac je prošle godine prešao iz Crvene zvezde u Samsunspor za 4.000.000 evra, pa će turski tim pokušati da izvuče barem deo uloženog novca. Prema informacijama koje je objavila grčka "SDNA", radi se o jednogodišnjoj pozajmici, uz mogućnost da otkupe Šerifa za 3.000.000 evra sledećeg leta.

Nije mu baš preterano legao povratak u Tursku posle odličnog mandata u crveno-belom dresu pošto je igrao toplo-hladno i često je znao da ima neke žute minute, pored dobrih izdanja. Ako se vrati na onu formu u kojoj je bio u redovima beogradskog tima, trljaće ruke u Solunu.

Šerif je za Crvenu zvezdu odigrao 89 utakmica i upisao 40 golova, uz 12 asistencija. Posebno je bio inspirisan u utakmicama kada je na drugoj strani stajao večiti rival. Senegalac je za Partizan predstavljao nerešivu enigmu, a u prilog tome govori i statistika, koja kaže da je u najvećim utakmicama srpskog fudbala, a odigrao ih je sedam, postigao osam golova. Posebno se pamti pobeda Crvene zvezde u Humskoj, kada su crveno-beli slavili - 0:4, a Šerif zabeležio het-trik i postao ljubimac navijača Crvene zvezde.

Sa crveno-belima osvojio je tri titule šampiona Srbije i dva kupa, dok je u dva navrata bio i najbolji strelac Mozzart Bet Superlige.