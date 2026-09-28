Vreme je da se stane na put bolovima, Milutinov propušta gostovanja u Kaunasu i Bolonji
Vreme čitanja: 1min | pon. 28.09.26. | 11:39
Srpski centar ostao na terapijama u Atini, kako bi rešio probleme sa tetivom koji ga muče na početku sezone
Olimpijakos ulazi u prvu duplu nedelju Evrolige značajno oslabljen - Nikola Milutinov neće moći da pomogne saigračima na predstojećim gostovanjima protiv Žalgirisa u Kaunasu i Virtusa u Bolonji.
Srpski centar već duže vreme bori sa upalom tetive, zbog čega je prethodno propustio i utakmice Superkupa. Iako je pokušavao da igra uprkos bolovima, medicinski tim pirejskog kluba procenio je da je trenutak da se povredi konačno stane na put.
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Odluku o njegovom izostanku saopštio je trener Olimpijakosa, Jorgos Barcokas, neposredno pred poletanje ekipe za Litvaniju.
„Milutinov ima problem sa tetivom koji ga muči i medicinski tim je odlučio da je najbolje da prođe kroz terapije i proces jačanja kako bi u potpunosti prevazišao povredu. Igrao je pod bolovima i nije bio u stanju da pruži ono što se od njega očekuje”, rekao je između ostalog Barcokas, a prenosi Sport 24.
Dok će Milutinov u Atini raditi na oporavku, timu su se na putovanju pridružila najnovija pojačanja. Brajant Danston i Džordž Papas otputovali su sa ekipom, s tim što se očekuje da Danston odmah bude licenciran za Evroligu i debituje već protiv Žalgirisa, dok će Papas izvesno ostati van protokola zbog ograničenja broja registrovanih igrača.
Milutinov je u prvom kolu Evrolige, protiv Baskonije u Vitoriji, igrao osam minuta i upisao dva poena i dva skoka. Ipak, bilo je jasno da ga muči povreda, zbog čega ga nije bilo u timu u Superkupu Grčke.