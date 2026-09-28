Vreme je da se stane na put bolovima, Milutinov propušta gostovanja u Kaunasu i Bolonji

Olimpijakos ulazi u prvu duplu nedelju Evrolige značajno oslabljen - Nikola Milutinov neće moći da pomogne saigračima na predstojećim gostovanjima protiv Žalgirisa u Kaunasu i Virtusa u Bolonji.

Srpski centar već duže vreme bori sa upalom tetive, zbog čega je prethodno propustio i utakmice Superkupa. Iako je pokušavao da igra uprkos bolovima, medicinski tim pirejskog kluba procenio je da je trenutak da se povredi konačno stane na put.