Čovek koji može da sruši Đanija Infantina

Kandiddatura je istaknuta na sednici kojom je predsedavao Aleksandar Čeferin, Dijalo je prihvatio poziv da uđe u izbornu trku, a zvanična potvrda trebalo bi da dođe na sednici Izvršnog komiteta Fudbalskog saveza Francuske, zakazanoj za utorak.

Dakle, Evropa konačno ima ozbiljnog kandidata da uzdrma poziciju Đanija Infantina, koji je uprkos sve glasnijim kritikama svetske javnosti, i dalje u favorizovanoj poziciji, da ostane prvi čovek FIFA.

Izbori su zakazani za sredinu marta 2027. godine, kada će se na FIFA kongresu u Rabatu, a krajnjui rok za podnošenje kandidatura ističe 18. novembra. Pored Infantina i Dijala, prijavu je do sada podneo i Japanac Kozo Tašima, član Saveta FIFA, mada se njegove šanse za pobedu trenutno ne smatraju naročito velikim.

Filip Dijalo (©AFP)

Dijalo iza sebe ima ozbiljno funkcionersko iskustvo. Bio je na čelu organizacije koja predstavlja francuske profesionalne klubove, obavljao je funkciju u upravnom odboru francuske profesionalne lige, a učestvovao je i u radu tela FIFA zaduženih za rešavanje sporova. Predsednik Fudbalskog saveza Francuske postao je 2023. godine, kada je ušao i u Izvršni komitet UEFA.

Upravo takav profil bio je potreban evropskim fudbalskim zvaničnicima, među kojima su i predsednik Fudbalskog saveza Nemačke Bernd Nojendorf i Aleksandar Čeferin, dvojac koji već duže vreme nije zadovoljan načinom na koji Infantino upravlja svetskim fudbalom.

Zanimljivo je da je prethodnih meseci kao potencijalni evropski protivkandidat Infantinu figurirao i Arsen Venger. Legendarni menadžer Arsenala, koji od 2019. godine u FIFA obavlja funkciju direktora za globalni razvoj fudbala, navodno je ipak procenio da nema dovoljno dobre izglede da pobedi aktuelnog predsednika.